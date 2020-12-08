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вторник, 08 декабря 2020 11:03

Как организовать квартирный переезд без хлопот?

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  Квартирный переезд с Грузар
Квартирный переезд с Грузар

Когда речь заходит о смене жилья, каждый без исключения человек хочет организовать данный процесс как можно дешевле. Некоторые пытаются все сделать самостоятельно с помощью семейного легкового автомобиля, которого приходится гонять десятки раз туда и обратно. В итоге на это уходит столько времени и сил, что человек сам начинает жалеть о подобном решении. В следующий раз, большинство таких людей не задумываясь обращаются в компанию Грузар и заказывают квартирный переезд с грузчиками.

Данная услуга обычно оплачивается по часам, но в некоторых случаях можно договориться о фиксированной стоимости. Все нюансы предстоящей работы лучше оговорить заранее. К тому же, если у вас большой объем вещей и мебели, то лучше заказывать грузчиков отдельно от машины, так получится заметно дешевле. Ведь транспорт не будет простаивать пока рабочие готовят ваше имущество к перевозке. Транспортная компания Грузар подбирает лучшие условия и цены на услуги грузоперевозки.

Когда нужны грузчики во время переезда?

Если вам предстоит только перевозке вещей при переезде, то вы вполне можете заказать только грузовое авто. Но, когда речь заходит о крупногабаритных грузах, то это совсем другая специфика работы. Для этого нужно обладать соответствующей силой и выносливостью. К тому же, далеко не каждый знает, как правильно обращаться с подобными грузами. В силу своих габаритов они создают массу сложностей при переноске: задевают углы и дверные косяки, усложняют обзор, раскачиваются и норовя выскользнуть из рук.

Нельзя забывать и о весе. Некоторая мебель весит столько, что ее и вовсе не поднять вручную. Здесь нужны специальные такелажные ремни. Пользоваться последними умеют только профессионалы. Квартирный переезд с грузчиками также стоит заказывать в тех случаях, когда вам предстоит сборка и разборка мебели. Безусловно, если вы уверены в своих навыках можете сделать все самостоятельно. Но в большинстве случаев это нецелесообразно, ведь стоит такая услуга недорого, а починка поврежденной во время разборки мебели обойдется куда дороже.

Не стоит также забывать о том, что все грузы нужно правильно уложить внутри кузова автомобиля и надежно зафиксировать с помощью ремней. Во многом именно от этого зависит то, в каком состоянии ваше имущество приедет на новый адрес. Обычно ответственность за это лежит на грузчиках. Именно поэтому транспортная компания Грузар предоставляет только аккуратных и опытных работников. Ведь вещи, которые были доставлены в целости и сохранности, это лучший показатель качества нашей работы.

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08
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