Как купить качественный ковер

От того, какое количество ковров, имеющихся на рынке, доступно, заставляет задуматься? Ковры могут быть разделены по нескольким аспектам, таким как разделение по материалу или по технологии производства. Каковы различия между этими коврами и какой из них вам подходит?

Как выбрать ковер?

Распределение по материалам

По материалу ковры можно разделить на натуральные и синтетические. Ковры из натуральных волокон изготавливаются из растительных или животных материалов, включая шелк, хлопок, шерсть, сизаль или кокосовое волокно. Эти коврики очень приятные на ощупь, они теплые зимой и прохладные летом. Что касается синтетических ковров, то они чаще всего изготавливаются из полиамида и полипропилена. Полиамид немного дороже и долговечнее полипропилена.

Как выбрать ковер?

Идеальный компромисс между натуральным и синтетическим ковром - это комбинированный ковер, который изготовлен из разных материалов в разных пропорциях.

По технологии производства

Хотите знать, как ковры делятся в соответствии с технологией производства? Мы различаем плетеные, тафтинговые и игольчатые ковры. В чем разница между ними? Тканые ковры изготавливаются вручную или машиной с помощью плетения ниток с использованием различных техник плетения. Тафтинговые ковры являются одними из самых распространенных. Они очень хороши, и их стабильность достигается путем склеивания базового слоя в соответствии с назначением ковра. Ковры, перфорированные иглой, изготавливаются машинным способом путем сшивания волокон в сжатый материал несущего слоя, их преимущество заключается в низкой закупочной цене.

Тканые ковры являются одними из лучших. Тафтинговые ковры являются наиболее распространенными. Иглопробивные ковры, похожие на тафтинговые, но более низкого качества.

Распределение по типу протектора

Что говорит слой протектора о ковре? Указывает на срок службы ковра и его полезные свойства. Согласно этому разделению мы различаем стрижку "волос", стрижку волос - петлю , петлю и структурированную петлю. Благодаря одинаковой длине волокон ковры с нарезанным ворсом выглядят равномерно, предлагают широкий спектр рисунков и цветов и приятны на ощупь.

Петли отличаются долговечностью и подходят для помещений с более высокой нагрузкой. Что касается ковров со структурированной петлей, они предлагают сочетание коротких и длинных волокон, что делает их пластичными и долговечными. А ковры с опущенными волосами - петлей они сочетают в себе технологию стрижки волос и петель, создавая элегантную поверхность и пластиковые узоры. Эти коврики отличаются долговечностью.

Как выбрать ковер?

Высота и плотность ворса

Плотность ворса влияет на жизнь ковра. Для сильно загруженных помещений выбирайте ковер с большим количеством волокон на квадратный метр. А высота ворса? Ковры с высоким ворсом сложнее обслуживать, потому что они лучше впитывают грязь.