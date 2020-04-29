Как избавиться от нежелательных волос на теле: преимущества и недостатки методов

Практически каждая современная девушка стремится избавиться от нежелательных волос на теле. Сегодня существует множество различных методов для эффективного решения этой проблемы.

Лазерные эпиляторы

Лазерное удаление направлено на пигмент волос (меланин) в фолликулах. Проходя через кожу, лазерный луч превращается в тепло, которое затем поглощается меланином. Высокая температура повреждает фолликул в корне волос и предотвращает его отрастание.

Преимущества лазерной процедуры:

• отсутствие контакта с кожей;

• подходит для различных типов кожи и цвета волос;

• короткое время восстановления после процедуры;

• малая вероятность осложнений.

К недостаткам лазерной эпиляции относят высокую стоимость устройства.

Фотоэпиляторы

Подобно лазеру, фотоэпилятор разрушает корень волос, а значит, в будущем нужно меньше процедур. Однако он менее эффективен, чем лазер, ведь энергия, которую производит, излучается различными световыми волнами.

Основные преимущества фотоэпилятора:

• безболезненность во время процедуры;

• бесконтактное воздействие;

• скорость процедуры;

• быстрое достижение желаемого эффекта;

• положительно влияет на кожу, делая ее более упругой.

Удалив ненужные волоски фотоэпилятором, можете забыть о процедуре на долгое время.

Механические эпиляторы

Использование пинцетного эпилятора - безопасный способ удаления нежелательных волос.

Основными преимуществами являются:

• удаление коротких волос;

• безопасность;

• практически нет противопоказаний;

• гладкость кожи до 4 недель.

Электрическое устройство удаляет до 97% нежелательной растительности, извлекая густые и тонкие волоски вместе с фолликулами.

Что лучше: фотоэпилятор, лазерный эпилятор или пинцетный эпилятор?

Каждое из перечисленных устройств имеет свои плюсы и минусы. Лазерный эпилятор действует только на локальные участки тела, в то время как фотоэпилятор позволяет удалять волоски со значительно большей поверхности кожи. Механический эпилятор практически не имеет противопоказаний и подойдет для большинства пользователей.

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