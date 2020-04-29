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четверг, 30 апреля 2020 12:57

Как избавиться от нежелательных волос на теле: преимущества и недостатки методов

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Практически каждая современная девушка стремится избавиться от нежелательных волос на теле. Сегодня существует множество различных методов для эффективного решения этой проблемы.

Лазерные эпиляторы

 

Лазерное удаление направлено на пигмент волос (меланин) в фолликулах. Проходя через кожу, лазерный луч превращается в тепло, которое затем поглощается меланином. Высокая температура повреждает фолликул в корне волос и предотвращает его отрастание.

Преимущества лазерной процедуры:

• отсутствие контакта с кожей;
• подходит для различных типов кожи и цвета волос;
• короткое время восстановления после процедуры;
• малая вероятность осложнений.

К недостаткам лазерной эпиляции относят высокую стоимость устройства.

Фотоэпиляторы

 

Подобно лазеру, фотоэпилятор разрушает корень волос, а значит, в будущем нужно меньше процедур. Однако он менее эффективен, чем лазер, ведь энергия, которую производит, излучается различными световыми волнами.

Основные преимущества фотоэпилятора:

• безболезненность во время процедуры;
• бесконтактное воздействие;
• скорость процедуры;
• быстрое достижение желаемого эффекта;
• положительно влияет на кожу, делая ее более упругой.

Удалив ненужные волоски фотоэпилятором, можете забыть о процедуре на долгое время.

Механические эпиляторы

 

Использование пинцетного эпилятора - безопасный способ удаления нежелательных волос.

Основными преимуществами являются:

• удаление коротких волос;
• безопасность;
• практически нет противопоказаний;
• гладкость кожи до 4 недель.

Электрическое устройство удаляет до 97% нежелательной растительности, извлекая густые и тонкие волоски вместе с фолликулами.

Что лучше: фотоэпилятор, лазерный эпилятор или пинцетный эпилятор?

Каждое из перечисленных устройств имеет свои плюсы и минусы. Лазерный эпилятор действует только на локальные участки тела, в то время как фотоэпилятор позволяет удалять волоски со значительно большей поверхности кожи. Механический эпилятор практически не имеет противопоказаний и подойдет для большинства пользователей.

Более подробно о эпиляторах можно узнать на сайте Зубные-щетки.укр.

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