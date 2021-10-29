Качественные немецкие терки Borner - незаменимые помощники на кухне

Изделия Borner – незаменимые помощники на кухне миллионов пользователей

Осенью овощи и фрукты становятся более доступными и заполоняют пространство кухонь. Они обеспечивают полезный и здоровый рацион. В это время из овощей и фруктов готовят не только блюда для потребления в свежем виде, но и консервируют на зиму.

Чтобы приготовление приносило лишь удовольствие и не отнимало много времени, под руками необходимо иметь удобный и надежный инструмент для нарезания овощей и фруктов. Самыми популярными в мире уже на протяжении десятков лет остаются кухонные овощерезки немецкой фирмы Borner. Для Украины работает официальное представительство, ознакомиться с современными овощерезками и другими аксессуарами можно на сайте.

Изделия Borner стали незаменимыми помощниками на кухне миллионов пользователей. С их помощью удобно готовить самые интересные блюда. Острые ножи из высоколегированной стали не нуждаются в заточке. Овощерезки легко моются, продукты к ним не прилипают. Достаточно ополоснуть под струей теплой воды.

Изделия Borner – незаменимые помощники на кухне миллионов пользователей

Овощерезки представлены тремя основными моделями - "Тренд", "Прима" и "профи ". Основное их преимущество-прочность и долговечность материала терки, усиленная рама. Покупая овощерезки в фирменном магазине Borner-Украина, вы получите практически вечный комплект, по оптимально приемлемой цене. Овощерезки Borner обеспечивают более 12 видов нарезки: среди них - соломкой, брусками, кубиками, кольцами и полукольцами.

Основной комплект овощерезок состоит из 5-ти предметов: рамы, плододержателя, вставки безножової - для шинковки капусты, нарезки из любых продуктов колечек, пластов и ломтиков, вставка с ножами 3,5 мм - для нарезки длинной или короткой соломки, мелких кубиков, вставки с ножами 7 мм - для нарезки длинных или коротких брусочков, крупных кубиков.

Также на сайте представлен удобный нож для чистки овощей и фруктов "Экономка", который позволяет снимать кожуру очень быстро и минимальной толщины. Этот нож также позволяет создавать необычайные элементы для украшения блюд.

Изделия Borner – незаменимые помощники на кухне миллионов пользователей

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании BORNER.KIEV.UA

Также пригодится емкость для нарезанных овощей и фруктов. Она сделана с учетом размеров терок, поэтому нарезанные продукты не разлетаются по столу. Во время нарезки сок соберется в емкость. В ней же все можно заправить специями, маслом, уксусом или майонезом и удобно перемешать.

Если кто-то потерял или повредил крышку от посуды, то может заказать набор универсальных многоразмерный крышек . Состоит из двух крышек из закаленного стекла и силиконового ободка по краям. Имеют отверстие для отвода пара. Одна может накрывать посуду диаметром от 16 до 20 см, вторая – 24-28 см.

Выбирайте лучшее!