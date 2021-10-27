К обвалу готовы: Чёрная пятница 2021 в Украине

Если к Черной пятнице подготовиться – шоппинг может принести много полезного

Black Friday – это лавина из доступных товаров в любом направлении. Ритейлеры снижают цены до 90%. Распродажи трёх последних лет показали, что самыми популярными направлениями стали техника и мобильная электроника.

Чёрная пятница 2021 – ловкий момент, чтобы купить устройства, на которые вы давно заглядываетесь, но по разным причинам откладываете покупку.

Когда пройдёт распродажа?

Это американский "праздник", который организовывают сразу после Дня благодарения. Его проводят в последний четверг ноября, а большую распродажу устраивают на следующий за ним день – в последнюю пятницу.

Black Friday 2021 выпадает на 26 ноября, но неизменно присутствующие карантинные ограничения внесли корректировки. Второй год подряд акция сосредоточена в онлайн-формате. Интернет-магазины начинают вводить скидочные предложения немного раньше и позволяют себе продолжать акцию дольше одного дня.

Чёрная пятница 2021 запланирована на 23-29 ноября, но самые большие скидки получится ухватить именно 26 числа. Ожидается, что больше половины интернет-магазинов сменят ценники уже в полночь.

Как сделать выгодные покупки?

Распродажа на Чёрную пятницу побуждает к импульсным покупкам, но если к событию подготовиться – шопинг может принести много полезного. Рекомендации простые в исполнении и эффективные:

• Подумайте, какие товары вам действительно полезны и интересны. Составьте список покупок.

• Узнайте, какие интернет-магазины планируют масштабную распродажу и как долго она продлится. Выбирайте среди магазинов с интересующими товарными категориями.

• Ознакомьтесь с предложениями и правилами проведения акции внутри магазины. Чёрная пятница проходит по-разному. Выбирайте среди ритейлеров с наиболее выгодными предложениями. Смотрите в сторону магазинов, в которых акция будет длиться 3-7 дней, есть возможность доставки в ваш город или населённый пункт и дополнительные бонусы. Плюсом будет бесплатная доставка акционных товаров, возможность получить кэшбэк, оформить беспроцентную рассрочку на сайте, если даже со скидкой цена товара окажется высокой.

• Если у магазина работает мобильное приложение и e-mail рассылка – загружайте и подписывайтесь. Рассылка – лучший способ быстро узнавать о предложениях и условиях акций. В приложении может быть даже больше акционных товаров, чем в каталоге на сайте.