iPhone 12 "переманивает" пользователей Андроид

За последний квартал 2020 года самой популярной моделью корпорации Apple оказался флагманский iPhone 12 PRO

Apple переманивает пользователей Android. Корпорация провела анализ первых 3 месяцев продаж нового поколения "яблочных" смартфонов и пришла к интересному выводу: купить iPhone 12 mini решили многие пользователи, которые до этого пользовались техникой исключительно на Android.

Результаты первых 3 месяцев продаж iPhone 12

В конце января 2021 года корпорация Apple отчиталась по доходам за последний квартал 2020 года. Продажи выросли на 21% и составили рекордные 111 миллиардов долларов. Во многом – за счет выхода нового поколения смартфонов. По словам Тима Кука, сегодня в мире используется 1,65 миллиардов устройств с "яблочным" логотипом, больше 1 миллиарда (или почти 60%) из них – это айфоны.

Самой популярной моделью оказался флагманский iPhone 12 PRO. Это смартфон с 6 гигабайтами оперативной памяти, а накопитель варьируется от 128 до 512 гигабайт (а по индивидуальному заказу может быть и 2 терабайта).

Что интересно, новинку покупают не только те, кто решил обновить свой старый "яблочный" смартфон.

Чем особенный iPhone 12?

Самый ажиотажный спрос на iPhone 12 – в Китае, там он вырос на 57%. Во многом за счет 5G сетей – там они устанавливаются уже повсеместно, а iPhone 12 – один из немногих на сегодняшний день смартфонов, оснащенный 5G-модемом. В США и Европе рост спроса куда скромнее – 11 и 17% соответственно.

Новые айфоны также выбирают за мощность, которую обеспечивает уникальный 5-нанометровый процессор А14 Bioniс, расширенные возможности камерного модуля, сканер Lidar, который позволил использовать элементы дополненной реальности без подключения сторонних устройств, превосходный дисплей (его официально признали лучшим среди всех мобильных устройств).

А что в Украине?

В Украине на двенадцатое поколение айфонов также наблюдается ажиотажный спрос. Популярностью пользуется как базовая версия с 64 гигабайтами памяти, так и флагманы в максимальной комплектации. А если вы хотите купить iPhone 12 в Киеве на выгодных условиях, обращайтесь My Cloud Store. Есть доставка в любой регион страны.