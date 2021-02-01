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iPhone 12 "переманивает" пользователей Андроид

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  За последний квартал 2020 года самой популярной моделью корпорации Apple оказался флагманский iPhone 12 PRO
За последний квартал 2020 года самой популярной моделью корпорации Apple оказался флагманский iPhone 12 PRO

Apple переманивает пользователей Android. Корпорация провела анализ первых 3 месяцев продаж нового поколения "яблочных" смартфонов и пришла к интересному выводу: купить iPhone 12 mini решили многие пользователи, которые до этого пользовались техникой исключительно на Android.

Результаты первых 3 месяцев продаж iPhone 12

В конце января 2021 года корпорация Apple отчиталась по доходам за последний квартал 2020 года. Продажи выросли на 21% и составили рекордные 111 миллиардов долларов. Во многом – за счет выхода нового поколения смартфонов. По словам Тима Кука, сегодня в мире используется 1,65 миллиардов устройств с "яблочным" логотипом, больше 1 миллиарда (или почти 60%) из них – это айфоны.

Самой популярной моделью оказался флагманский iPhone 12 PRO. Это смартфон с 6 гигабайтами оперативной памяти, а накопитель варьируется от 128 до 512 гигабайт (а по индивидуальному заказу может быть и 2 терабайта).

Что интересно, новинку покупают не только те, кто решил обновить свой старый "яблочный" смартфон.

Чем особенный iPhone 12?

Самый ажиотажный спрос на iPhone 12 – в Китае, там он вырос на 57%. Во многом за счет 5G сетей – там они устанавливаются уже повсеместно, а iPhone 12 – один из немногих на сегодняшний день смартфонов, оснащенный 5G-модемом. В США и Европе рост спроса куда скромнее – 11 и 17% соответственно.

Новые айфоны также выбирают за мощность, которую обеспечивает уникальный 5-нанометровый процессор А14 Bioniс, расширенные возможности камерного модуля, сканер Lidar, который позволил использовать элементы дополненной реальности без подключения сторонних устройств, превосходный дисплей (его официально признали лучшим среди всех мобильных устройств).

А что в Украине?

В Украине на двенадцатое поколение айфонов также наблюдается ажиотажный спрос. Популярностью пользуется как базовая версия с 64 гигабайтами памяти, так и флагманы в максимальной комплектации. А если вы хотите купить iPhone 12 в Киеве на выгодных условиях, обращайтесь My Cloud Store. Есть доставка в любой регион страны.

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Дата
01
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