Инверторные стиральные машины AEG: 2 разумных подхода

Имея высокий класс энергоэффективности, инверторные двигатели потребляют меньше электроэнергии

Обычно, выбирая новую стиральную машину, человек, помимо цены, сравнивает разные критерии: вместительность барабана, количество оборотов отжима, тип мотора.

Сейчас новые модели поставляются с энергоэффективными инверторными моторами. В линейке бренда AEG таких более 90%. Мы разобрались, в чем особенность инверторной технологии в стиралке и надо ли подгонять выбор модели под этот критерий.

Что экономит инверторная стиралка

Конечно, электроэнергию. Такие двигатели, имея высший класс энергоэффективности, потребляют меньше электричества. К примеру, по технической спецификации инверторная стиральная машина AEG L6SE27SRE имеет реальный класс энергопотребления A+++, то есть на 32% ниже А-класса. Экономия существенная.

Для сравнения: обычные стиралки работают с одинаковой скоростью и неважно, что внутри - полная загрузка барабана на 6,5 кг или один комплект спортивной формы. Следовательно, потребление электроэнергии одинаковое. В инверторных вариантах объем потребляемой энергии зависит от нагрузки (загрузки) барабана.

Инновационная технология позволяет машине работать с необходимой скоростью для стирки загруженного объема белья, предотвращая пустую трату киловатт. Соответственно, меньше изнашивается сам мотор: техника гарантированно надежнее и работает дольше. При этом качество стирки по-прежнему на высоте.

Бесшумные моторы

Еще одно преимущество технологии - тишина. Из-за особого крепежа двигателя и изоляции с системой Silent System, механизм почти не издает шум.

"Работает настолько тихо, что это едва слышно: 0 дБ даже при отжиме 1200 оборотов в минуту", - уточняют в AEG. Оптимально для отложенного старта стирки в ночное время.

Теперь вы знаете, чем хорош инверторный мотор. И у вас есть как минимум две веские причины купить инверторную стиралку сейчас или внести выбранную модель в вишлист на ближайшее будущее.