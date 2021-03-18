Инновационный подход: где купить электроинструменты

Коронавирусный карантин запер людей по домам и многие решили провести это время с пользой и заняться ремонтами. В этом деле лучший помощник – это качественный электроинструмент. Поиск лучшего магазина строительного инвентаря приводит к Megatool. Название оправдано мега ассортиментом и мега качеством. Огромный выбор инструментов обусловлен налаженными контактами с международными крупнейшими производителями. К примеру, мировой лидер в производстве электроинструментов Metabo сотрудничает с Megatool.

Вся Украина покрыта доставкой Megatool

Среди них и следующие известные бренды :

• Makita;

• Dewalt;

• Bosch;

• Metabo;

• Milwaukee и другие.

На Megatool можно найти перфоратор, шуруповерт, пилу, дрель и другие востребованные инструменты для стройки и ремонта по самым низким ценам на рынке. Это обусловлено тем что Megatool покупает товар непосредственно у производителей и экономит на посредниках и имеет собственный склад. Это легко доказывает тот факт, что к каждому товару прилагается сертификат страны производителя, будь то шуруп или электрический кусторез.

Преимущества покупки в Megatool

Фирма Megatool за долгие годы работы приобрела целый пул постоянных клиентов и отменную репутацию. Причина в программах лояльности. Покупая оптовые партии, скидка на товар тем больше, чем большая сумма заказа. При этом каждый, зарегистрировавшийся на сайте получает скидку. Качество не оставляет сомнений, так как к каждой покупке прилагается гарантийный талон на срок от 12 до 36 месяцев.

Какие виды товаров можно приобрести на сайте?

• Электроинструмент для обработки металла, дерева;

• Электроинструмент для производства мебели;

• Электроинструмент для работы в саду;

• Инструменты для бытового и профессионального ремонта;

• Инструменты для сельскохозяйственных работ;

• Измерительная техника;

• Инструменты для комунальных предприятий и другое.

Вся Украина покрыта доставкой Megatool

Вся Украина покрыта доставкой Megatool, которая отправляет товар в день заказа. Для более комфортного выбора товара магазин создал электронный каталог на сайте. Интуитивно понятный удобный интерфейс сократит время поиска на сайте к минимуму. Информацию о товаре также могут предоставить консультанты компании по телефону или в видеорежиме. Новинки, которые только поступили на украинский рынок уже в этом перечне, так как Megatool занимается постоянным мониторингом не только отечественного, но и зарубежного рынков, чтобы предоставить потребителю самые инновационные и качественные товары. А частые скидки позволят купить инструмент от международного бренда по привлекательной цене. В доказательство отличного качества компании может продемонстрировать как работает инструмент непосредственно на обьекте заказчика.