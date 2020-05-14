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пятница, 15 мая 2020 10:58

Игрушка мечты: как выбрать идеальную игрушку для ребенка

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Игрушка мечты: как выбрать идеальную игрушку для ребенка
Покупая игрушку ребенку, в первую очередь обращайте внимание на возраст, рекомендованный производителем

Все родители хотят, чтобы их ребенок был сообразительным, умным, самостоятельным, способным достигать успехов и физически здоровым.

Чтобы воплотить свои надежды, нужно начинать развивать малышей в довольно раннем возрасте. В таком случае лучшими помощниками станут удачно подобранные игрушки.

"Ребенок ассоциирует себя с игрушкой, а потому она играет едва ли не самую важную роль в развитии ребенка. Они являются основой формирования будущих умений, умственных действий, адаптации в социуме. Чем старше становится ребенок, тем сложнее должны быть игрушки. Задача первых - познакомить малыша с основными материалами, цветами и свойствами предметов. В старшем возрасте ребенок сможет раскрыть свои таланты, развить логику и речь, приобрести полезные навыки коммуникации ", - указывает педагог дошкольного образования Инна Зорина.

Специалисты советуют не покупать игрушки "на вырост". В лучшем случае такая не вызовет интереса, в худшем - будет сломанной. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на возраст, рекомендованный производителем.

Для детей до 3 лет идеально подойдут музыкальные погремушки различных форм. Их можно подвесить над кроваткой или коляской, чтобы малыш мог рассматривать интересную вещь, тянуться и пытаться прикоснуться к ней. Подойдут различные каталки. Такие игрушки развивают координацию движений, помогут изучать цвета, формы и величины предметов, животных. Хорошим выбором будут игрушки, которые развивают мелкую моторику рук. В зависимости от сложности такая игрушка подойдет и старшим детям.

От 3-5 лет, когда ребенок активно играет и познает мир, должны быть различные герои, животные, конструкторы, мягкие игрушки. Полезно также иметь несколько кукол, которые помогли бы разыгрывать сцены из жизни людей. Это поможет ребенку социализироваться.

В таком возрасте активизируется логическое мышление. Обязательно нужно обеспечить ребенка развивающими игрушками. Есть множество наборов, которые помогут научиться азам творчества, например, рисованию, лепке, конструированию. Хорошим вариантами будут различные пазлы, наборы для исследований, мозаика.

В 5-9 лет идеальными будут игры, в которые ребенок мог бы играть вместе со сверстниками или родителями, например настольные.

Также не стоит забывать о спорте. Покупайте детям мячи, ракетки для бадминтона, ролики, лыжи, наборы для бокса, скакалки.

Все эти игрушки, спортивный инвентарь и наборы для обучения можно приобрести в интернет-магазине "Котяра". Там действительно беспокоятся о покупателях, чтобы шопинг был максимально простым и удобным. Предлагаемые товары качественные безопасные и по приятной цене. Кроме того, "Котяра" предлагает множество акций и скидок. Приобщившись к страницам в соцсетях магазина, можно получить бонусы на покупки и призы. Порадует покупателей и рассылка промокодов со скидками на дни рождения.

Отдельное стоит обратить внимание на то, что магазин "Котяра" имеет филиал zabavka.com.ua, где можно найти много замечательных игрушек.

Поэтому, если ищете качественные детские товары, обязательно воспользуйтесь услугами kotyara.biz.ua.

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