Идеальный обеденный стол — какой он?

Дизайн кухонного интерьера необходимо тщательно планировать заранее. Подбор мебели следует начинать с приобретения наиболее крупных и важных предметов. Одним из них является стол. Для обеденной зоны он составляет основу. И как она будет обустроена во многом зависит от его правильного выбора. За ним собираются все жильцы для совместной трапезы либо самые близкие друзья, чтобы посекретничать за чашкой вкусного кофе. В кухнях небольших габаритов стол кухонный может использоваться в качестве рабочей поверхности во время приготовления пищи.

Следует понимать, насколько важно продумать все детали и мелочи. У каждого могут быть собственные требования к такой мебели. Но базовые критерии выбора являются практически одинаковыми для всех. Прежде всего это эстетический вид, функциональность, комфорт эксплуатации, легкость в уходе и долговечность.

Мебельные фабрики сегодня постоянно разрабатывают новые модели и совершенствуют уже существующие. Купить стол, который максимально подойдёт вашему жилищу, не составит труда, если следовать определенным правилам.

На что сфокусировать внимание при покупке

Сначала необходимо продумать место, где и как будет установлен стол. Его размер можно определить с помощью нехитрых расчётов: на одного домочадца должно приходиться 50-60 см по ширине и около 40 см по глубине.

Просчитав габариты, нужно спланировать какая форма предпочтительнее. Исключив эксклюзивные дизайнерские решения, все столы можно поделить на круглые и квадратные либо овальные и прямоугольные. В таких вариантах эта мебель может выступать отдельными моделями. Если это стол-трансформер, то из круглого изделие легко сделать овальное или из квадратного — прямоугольное. Выбор формы стола зависит от количества проживающих, ваших собственных предпочтений и пространства, где его планируется расположить.

Необходимо помнить, что стол не должен выбиваться из общего стиля интерьера. Нужно подумать, как понравившаяся модель будет смотреться в сочетании с остальными предметами мебели. Сегодня можно приобрести изделие отдельно либо в наборе со стульями.

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