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пятница, 21 мая 2021 11:57

Идеальная вешалка в прихожую — какая она?

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Небольшие и просторные, светлые и не слишком — прихожие существуют разные. Но они все выполняют одну функцию: встретить пришедшего и позволить удобно расположить верхнюю одежду. Для этой цели самый простой и комфортный вариант — это привычная вешалка в прихожую.

  Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает большой выбор вешалок на любой вкус
Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает большой выбор вешалок на любой вкус

Изготовители такой мебели предлагают разнообразные решения: классические, с встроенными зеркалами, с тумбами для обуви, с полками и т.д. Но какая станет идеальной для вашей прихожей и прослужит много лет? Чтобы разобраться, следует учесть ряд нюансов.

Необыкновенно важно выбрать модель, которая бы соответствовала габаритам помещения. Она должна выгодно располагаться в нем, чтобы доступ к ней был максимально свободен. Желательно разместить вешалку ближе к двери. Вошедший сможет сразу снять верхнюю одежду и повесить ее.

Ещё один момент — способ установки. Наиболее распространённым вариантом является настенный. Вешалка крепится к стене и ей не нужно отдельное место на полу. Это может быть незамысловатая панель или несколько скреплённых вместе дощечек с крючками. Данное решение простое, но необыкновенно практичное. Встречаются модели, дополненные полками для головных уборов и для мелочей, зеркалом. Одежда на такой вешалке будет в полной сохранности, хорошо проветриваться, а стена — надежно защищена от трения.

  Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает большой выбор вешалок на любой вкус
Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает большой выбор вешалок на любой вкус

Вешалка напольная является подходящим вариантом, если нет возможности либо желания сверлить стену. Ее легко переставить в любой момент. Эта разновидность представлена на рынке в нескольких конфигурациях: одна ножка с крючками сверху для вещей и снизу для зонтов и сумок. Они смотрятся стильно, из-за чего являются одним из любимых интерьерных решений ценителей стилей ретро и модерн. Нередко эту модель вешалки можно встретить в офисах.

Если больше нравятся напольные вешалки, но хочется размещать верхнюю одежду на плечиках, то вам понравится металлическая стойка с панелью для крючков, перекладиной для тремпелей и полочкой для обуви.

Необходимо выбирать вешалку так, чтобы она сочеталась по стилю с остальными предметами мебели и общим дизайном интерьера.

  Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает большой выбор вешалок на любой вкус
Интернет-магазин Taburetka.ua предлагает большой выбор вешалок на любой вкус

В интернет-магазине Taburetka.ua представлен большой выбор вешалок на любой вкус. Напольные и настенные, большие и маленькие, простые и с дополнениями — на нашем сайте вы найдёте свой идеальный вариант!

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Дата
21
мая

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