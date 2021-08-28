Грузоперевозки от компании "Сантранс" в Киеве – всегда надежно и точно в срок

Заказать грузоперевозки в Киеве могут как бизнесмены, так и частные лица. Фото: Сантранс

Если вам нужна организация крупногабаритных и любых других перевозок по Киеву, обращайтесь к профессионалам – транспортной компании Сантранс, занимающей лидирующие позиции в данной сфере. Полный спектр логистических услуг, 100% гарантия выполнения обязательств, индивидуальный подход к клиенту – вот лишь часть преимуществ, которые можно получить от сотрудничества.

Какие задачи позволяют решить услуги грузоперевозок в Киеве

Заказать грузоперевозки в Киеве могут как бизнесмены, так и частные лица. Компания предлагает следующие услуги:

- Доставка сложных грузов и оборудования.

- Перевозка мебели с разборкой и надежной фиксацией в кузове транспортного средства.

- Доставка строительных материалов.

- Дачный, квартирный и офисный переезд в кратчайшие сроки.

- Услуга развозки продовольственных и других товаров широкого пользования по столице и за пределы города.

Диспетчеры подберут оптимальный маршрут для каждого заказчика, что позволит доставить груз без задержек, клиенту доступно отслеживание местоположения транспорта в режиме реального времени.

Почему для грузоперевозок в Киеве выбирают компанию Сантранс

- Широкий автопарк грузовой техники в полностью исправном состоянии, которая проходит постоянное техническое обслуживание.

- Водители с большим опытом, способные быстро и бережно доставить груз в пункт назначения, умеющие принимать верные решения в нестандартных ситуациях.

- Сотрудничество на основании договора, в котором прописаны обязанности и ответственность сторон, форс-мажор и прочие моменты.

- Возможность подбора оптимальной техники для конкретных задач, что минимизирует затраты клиента.

- Своевременная доставка груза в заданную точку без задержек.

- Персональный менеджер для каждого клиента.

- Компания несет материальную ответственность за повреждение груза в пути.

Для заказа грузоперевозок в компании Сантранс звоните по телефонам (093)775-38-33 и (044)331-38-33. Офис по адресу Киев по улице Бережанская, 4.