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понедельник, 30 августа 2021 09:10

Грузоперевозки от компании "Сантранс" в Киеве – всегда надежно и точно в срок

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Грузоперевозки от компании &quot;Сантранс&quot; в Киеве – всегда надежно и точно в срок
Заказать грузоперевозки в Киеве могут как бизнесмены, так и частные лица. Фото: Сантранс

Если вам нужна организация крупногабаритных и любых других перевозок по Киеву, обращайтесь к профессионалам – транспортной компании Сантранс, занимающей лидирующие позиции в данной сфере. Полный спектр логистических услуг, 100% гарантия выполнения обязательств, индивидуальный подход к клиенту – вот лишь часть преимуществ, которые можно получить от сотрудничества.

Какие задачи позволяют решить услуги грузоперевозок в Киеве

Заказать грузоперевозки в Киеве могут как бизнесмены, так и частные лица. Компания предлагает следующие услуги:
- Доставка сложных грузов и оборудования.
- Перевозка мебели с разборкой и надежной фиксацией в кузове транспортного средства.
- Доставка строительных материалов.
- Дачный, квартирный и офисный переезд в кратчайшие сроки.
- Услуга развозки продовольственных и других товаров широкого пользования по столице и за пределы города.

Диспетчеры подберут оптимальный маршрут для каждого заказчика, что позволит доставить груз без задержек, клиенту доступно отслеживание местоположения транспорта в режиме реального времени.

Почему для грузоперевозок в Киеве выбирают компанию Сантранс

- Широкий автопарк грузовой техники в полностью исправном состоянии, которая проходит постоянное техническое обслуживание.
- Водители с большим опытом, способные быстро и бережно доставить груз в пункт назначения, умеющие принимать верные решения в нестандартных ситуациях.
- Сотрудничество на основании договора, в котором прописаны обязанности и ответственность сторон, форс-мажор и прочие моменты.
- Возможность подбора оптимальной техники для конкретных задач, что минимизирует затраты клиента.
- Своевременная доставка груза в заданную точку без задержек.
- Персональный менеджер для каждого клиента.
- Компания несет материальную ответственность за повреждение груза в пути.

Для заказа грузоперевозок в компании Сантранс звоните по телефонам (093)775-38-33 и (044)331-38-33. Офис по адресу Киев по улице Бережанская, 4.

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