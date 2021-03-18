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четверг, 18 марта 2021 15:04

GROHE X - цифровой прорыв от лидера сантехнической отрасли

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GROHE X - цифровой прорыв от лидера сантехнической отрасли
Немецкая компания GROHE запустила онлайн-платформу GROHE X, где представлены полезные мультимедийные материалы

Реалия сегодняшнего дня – урбанизация. Эта тенденция приводит к тому, что в городах проживает рекордное количество людей, в то время как доступное жилье становится дефицитным. Плотность населения в городском ландшафте требует переосмысления устоявшихся концепций. Люди хотят наслаждаться преимуществами больших городов, не пренебрегая при этом комфортом. Таким образом возник тренд MicroLiving: благодаря умным, тщательным образом продуманным концепциям жизни, которые сводятся к важнейшим элементам, мы можем эффективно использовать ограниченное пространство и при этом улучшать качество своей жизни.

Большинство из нас хочет простоты, комфорта и удобства во всем. Мы ищем простые решения для воплощения наших идей в жизнь. Для удовлетворения своих базовых потребностей в построении собственного жилья нам как никогда нужен своеобразный оазис, из которого можно черпать качественный контент.

В этом смысле немецкая компания GROHE стала новатором в сантехнической отрасли, запустив 16 марта 2021 года онлайн-платформу GROHE X, где представлены полезные мультимедийные материалы для каждого пользователя. Это – цифровой контент-хаб немецкого бренда GROHE. Здесь сосредоточены вдохновляющие и информативные материалы (на данный момент на английском языке), которые созданы для удовлетворения потребностей как потребителей, планирующих ремонт дома или уже проходящих этап модернизации или неведомого переоснащения ванной комнаты или кухни, так и профессиональных партнеров, дизайнеров, архитекторов, которые всегда стремятся быть в курсе последних мировых тенденций санитарной отрасли и реализовывать свои идеи в соответствии с ними.

Поэтому отныне Вы имеете возможность в удобное для Вас время и в удобном месте пересматривать качественный контент, находить удачные пространственные решения и получать максимум удовольствия!

До встречи на www.grohe-x.com!

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