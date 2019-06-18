Горячая пятерка: новые ароматы для лета 2019

Модные парфюмированные бренды представили свои новинки для летнего сезона

Какие они, летние парфюмы? Сочные, красочные по звучанию, заряжающие энергией. Под их освежающей волной жара не страшна и не утомительна, а мы полны тяги к приключениям. И модные бренды уже представили свои новинки для этого сезона. Нам предстоит окунуться в их заводные ритмы и вибрации.

Daisy Sunshine 2019, Marc Jacobs

С первого взгляда на яркий дизайн парфюма не сложно определить, что за ним скрывается. Содержимое насыщенно-желтого флакона воплощает в себе лето во всем его проявлении. Парфюмер Альберто Морильяс взял за основу ноты спелой клубники. Далее знойную тематику продолжают календула и древесина, напоминающие своим союзом утреннюю прогулку по саду.

Sundazed, Byredo

Эта композиция посвящена побережью Venice Beach в Лос-Анджелесе. Бэн Грэхем, создатель марки, хотел запечатлеть атмосферу калифорнийских каникул, озорных, полных бессонных ночей, и ему удалось. Sundazed переливается свежими цитрусами и лакомой карамелью. Но не обошлось без традиционной байредовской туманности, которую придают аромату мускус и жасмин.

Paris - Riviera, Chanel

В рамках коллекции Les Eaux de Chanel, выпущенной в честь любимых городов Габриель Шанель, вышла еще одна, четвертая композиция. Романтичная и легкая, она вдохновлена виллой "Ла Пауза" на французской Ривьере, где Коко отдыхала летом. Аромат состоит из нот сандалового дерева, апельсиновой кожуры, жасмина и нероли. Такое сочетание сделало эти духи для женщин звонкими и нежными одновременно.

Angel Eau Croisiere, Thierry Mugler

Классический "Ангел" уже как-то удостоился побывать одним из наипопулярнейших парфюмов в истории. И в недавнем времени он попал под эксперимент парфюмера Сидони Лансессер. Angel Eau Croisiere вышел действительно круизным. Он насыщенный и сладостный благодаря грейпфруту, зрелому манго, пралине, сорбету и все же немножко похож на своего предшественника.

Sheer Tiffany, Tiffany & Co.

Пудровые, но вовсе не приторные духи, как может показаться на первый взгляд, выпустили Tiffany & Co. Сродни ювелирным изделиям бренда, они искрят своим звучанием. Вначале угадываются смородина и мандариновые листья - энергия и свежесть в одном. Далее следуют иланг-иланг, мускус, роза и ирис. Они смягчают начальные ноты и обеспечивают аромату размеренную сладость.