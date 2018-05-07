Главный трофей ЧМ-2018 завершил турне

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 198
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2070
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7776
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1215
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1314
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 225
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2007
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7254
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3321
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
1 Просмотров: 4401
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2007
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4590
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6129
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 2313
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 12:32

Главный трофей ЧМ-2018 завершил турне

  Комментировать
Главный трофей ЧМ-2018 завершил турне
Кубок - трофей Чемпионата мира-2018 - уже прибыл во Владивосток

Кубок уже закончил свое мировое турне, трофей ЧМ-2018 был отправлен из столицы Японии во Владивосток. С этого города начнется тур кубка по городам России.

Прибытие спецрейса во Владивосток было событием не менее торжественным, чем само открытие мундиаля. Кубок встречали тысячи болельщиков, ведь событие действительно историческое. Когда в следующий раз главная награда чемпионата мира по футболу окажется на приморской земле — предсказать сложно.

Маршрут кубка

Трофей побывал на территории 51 страны, его провезли по 91 городу. Напомним, что чемпионат мира начнется менее чем через месяц, портал football24.ua освещает все события, связанные с состязанием. По планам организаторов, кубок должен побывать еще в восьми городах России, после чего его турне завершится.

В числе крупных городов, которые расположены по маршруту главного трофея чемпионата: Самара, Новосибирск, Казань и Екатеринбург. У болельщиков будет возможность лично "познакомиться" с наградой, но потрогать приз смогут лишь избранные — президенты и победители прошлых мундиалей.

Бесценная награда, взрыв эмоций

Одним из тех, кто мог подержать трофей лично, был бразильский футболист Силва, который стал обладателем кубка в рамках игры за сборную в 2002 году. Жилберту отметил, что передать ощущения человека, держащего эту награду в руках, практически невозможно.

Когда футболист во второй раз прикоснулся к кубку, его наполнили не менее сильные эмоции. Он справедливо полагает, что эта награда является бесценной не только для победителей ЧМ, но и для всего мира.

Дизайнерскими элементами трофея являются две человеческие скульптуры, удерживающие планету на вытянутых вверх руках. Эта композиция создана из чистого золота, а ее вес превышает 6 кг.

С учетом территориальных особенностей России, организаторы ЧМ-2018 проложили самый протяженный маршрут следования кубка FIFA. В 2017 году этот приз побывал в 16 городах РФ. Следите за новостями чемпионата на страницах издания "Футбол 24".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главный трофей ЧМ-2018 завершил турне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 45560
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 31519
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 28937
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 17471
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 7 Просмотров: 17266
Новости компаний
Мучают боли? Есть быстрое решение проблемы
Мучают боли? Есть быстрое решение проблемы Просмотров: 18
Что такое гаджет и девайс и как сэкономить деньги при их покупке
Что такое гаджет и девайс и как сэкономить деньги при их покупке 1 Просмотров: 63
Строительный сезон 2018 в разгаре
Строительный сезон 2018 в разгаре Просмотров: 72
Быстрый, модный и электрический!
Быстрый, модный и электрический! Просмотров: 18
Идеальная прихожая: необходимые вещи и полезные мелочи
Идеальная прихожая: необходимые вещи и полезные мелочи
7
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
20
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
7
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
6
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
Голосов: 2510
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua