Главный трофей ЧМ-2018 завершил турне

Кубок - трофей Чемпионата мира-2018 - уже прибыл во Владивосток

Кубок уже закончил свое мировое турне, трофей ЧМ-2018 был отправлен из столицы Японии во Владивосток. С этого города начнется тур кубка по городам России.

Прибытие спецрейса во Владивосток было событием не менее торжественным, чем само открытие мундиаля. Кубок встречали тысячи болельщиков, ведь событие действительно историческое. Когда в следующий раз главная награда чемпионата мира по футболу окажется на приморской земле — предсказать сложно.

Маршрут кубка

Трофей побывал на территории 51 страны, его провезли по 91 городу. Напомним, что чемпионат мира начнется менее чем через месяц, портал football24.ua освещает все события, связанные с состязанием. По планам организаторов, кубок должен побывать еще в восьми городах России, после чего его турне завершится.

В числе крупных городов, которые расположены по маршруту главного трофея чемпионата: Самара, Новосибирск, Казань и Екатеринбург. У болельщиков будет возможность лично "познакомиться" с наградой, но потрогать приз смогут лишь избранные — президенты и победители прошлых мундиалей.

Бесценная награда, взрыв эмоций

Одним из тех, кто мог подержать трофей лично, был бразильский футболист Силва, который стал обладателем кубка в рамках игры за сборную в 2002 году. Жилберту отметил, что передать ощущения человека, держащего эту награду в руках, практически невозможно.

Когда футболист во второй раз прикоснулся к кубку, его наполнили не менее сильные эмоции. Он справедливо полагает, что эта награда является бесценной не только для победителей ЧМ, но и для всего мира.

Дизайнерскими элементами трофея являются две человеческие скульптуры, удерживающие планету на вытянутых вверх руках. Эта композиция создана из чистого золота, а ее вес превышает 6 кг.

С учетом территориальных особенностей России, организаторы ЧМ-2018 проложили самый протяженный маршрут следования кубка FIFA. В 2017 году этот приз побывал в 16 городах РФ. Следите за новостями чемпионата на страницах издания "Футбол 24".