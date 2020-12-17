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пятница, 18 декабря 2020 12:50

Где выгодно и качественно отремонтировать смартфон

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  Сервисный центр mrfix поможет быстро и надежно отремонтировать смартфон
Сервисный центр mrfix поможет быстро и надежно отремонтировать смартфон

В современном мире не обойтись без гаджетов. Все мечтают о новом многофункциональном смартфоне. Но, покупая телефон, вам нужно установить нужные программы и полностью настроить его на работу. При использовании гаджет может повредиться и потребовать ремонта.

Но найти добросовестных мастеров, которые разбираются в своем деле но не сдерут с вас кучу денег, очень трудно. В таких случаях вам поможет сервисный центр mrfix. Уже 10 лет сервис качественно ремонтирует любые устройства.

К примеру, одним из самых популярных сейчас смартфонов, который, кроме полезных функций, имеет еще и кучу сложных нюансов в ремонте, является новенький iPhone 12.

Смартфон имеет OLED-дисплей Super Retina XDR со специальным керамическим защитным стеклом. На рынке это лучшее покрытие, которое есть. Оно обеспечивает минимальный риск разбить этот гаджет при падении. Но пока нет результатов независимых дроп-тестов, чтобы объективно оценить прочность новых iPhone. Но несмотря на это, магазин Apple-продукции mrfix уже обновил страницу "Ремонт и обслуживание iPhone" на своем сайте. Там можно узнать, сколько обойдется ремонт iPhone 12 в официальном сервисном центре в том или ином случае.

В случае отсутствия расширенной гарантии AppleCare и замена экрана iPhone 12 Pro в официальном сервисе обойдется в $ 279. Эта цена остается неизменной с 2017 года. Стоимость замены базовой модели iPhone 12, который оснащается аналогичным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, остается такой же $ 279. А это на $ 80 дороже по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 11, где используется экран IPS. В случае расширенной гарантии AppleCare + стоимость замены экрана составляет $ 29.

Все остальные негарантийные случаи ремонта, включая внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием жидкости внутрь корпуса, для iPhone 12 Pro стоят $ 549, а для iPhone 12 до $ 449.

Кроме этого, всего за 99 грн вы можете получить диагностику iPhone 12. Замена программного обеспечения, перенос данных, настройка почты, создание Apple ID и установка пакета программ на iPhone 12 будет стоить 199 грн. Стоимость гарантийного обслуживания техники AppleCare Apple iPhone 12 составит 1800 грн. Все другие вопросы можно уточнить у консультантов сервисного центра mrfix.

За 10 лет ремонтный сервис осуществил около 30 тыс. ремонтов. Он начинал работать ремонтируя еще старые смартфоны Apple, такие как iPhone 3G. Сейчас это полномасштабный сервисный центр, который находится в Киеве на Бессарабской площади 9/1. Оплатить ремонт можно 3 способами: наличными, картой и перевод через Приват24. Отремонтированное устройство можно забрать самостоятельно или через доставку. В Киеве курьер приедет и бесплатно заберет ваш смартфон на диагностику. Также принимаются заказы на ремонт из других городов через Новую Почту.

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