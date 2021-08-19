Где лучше покупать керамическую плитку?

 
Ексклюзивы
1/5
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 189
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 252
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Просмотров: 405
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 108
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 540
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 198
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 522
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 549
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 306
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1557
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 657
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2286
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1368
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
Просмотров: 18
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
пятница, 20 августа 2021 17:12

Где лучше покупать керамическую плитку?

  Комментировать

Купить керамическую плитку сегодня — вовсе не проблема! Её продажей занимаются торговые центры, крупные гипермаркеты, специализированные салоны и шоурумы, а также интернет-магазины, которых сейчас достаточно во всех городах Украины. Другое дело — найти продавца, который подойдет именно вам. Где же можно купить по-настоящему качественный материал, к тому же, быстро и без лишней суеты?

Почему в специализированных магазинах выбирать плитку удобнее?

Огромные по площади и количеству ассортимента торговые сети — первый вариант, который приходит в голову человеку без опыта. Преимуществом покупки здесь есть возможность заказать все материалы для ремонта в одном месте. Однако на деле это оказывается невозможным. Во-первых, купить все сразу просто нереально, поскольку, на осознанный выбор нужно время. Во-вторых, масштаб таких магазинов часто сбивает с толку и дезориентирует.

Не самый лучший способ — заказывать керамическую плитку через интернет. Это как покупать кота в мешке, ведь не всегда картинка на сайте соответствует реальному виду керамики. Лучше перед оформлением заказа оценить вид выбранной плитки вживую.

Особенность специализированных магазинов керамической плитки заключается в том, что в них продается лишь несколько категорий товаров, например, плитка и сантехника, что значительно упрощает поиск подходящего материала. Одно из таких мест — шоурум прямого импортера Etalon, расположенный на б-ре Леси Украинки, 20 в Киеве. Вот несколько преимуществ специализированного салона:

  • Удобство выбора. Поскольку основной сегмент продаж здесь — керамическая плитка, ваше внимание не рассеивается и вы остаетесь сосредоточенными на конкретном товаре. Чаще всего в таких салонах образцы расположены таким образом, чтобы их было удобно просматривать, а это существенно ускоряет выбор. В шоуруме Etalon все товары размещены по дизайнами: мрамор, камень, бетон, дерево и т. д. Поэтому клиенты могут быстро найти то, что им нужно.
  • Сбалансированность ассортимента. Значительное внимание уделяется сохранению баланса в ассортименте. Популярные форматы и дизайны представлены более широко, но и экстравагантные варианты также присутствуют. В хорошем салоне вы сможете найти плитку для любых нужд, например, на стены, пол, в ванную, бассейн, на террасу и фасад. В Etalon, например, есть коллекции разного ценового сегмента: от обычной керамики невысокой стоимости до эксклюзивных дизайнерских новинок.
  • Внимание к каждому клиенту. Поток клиентов в небольших шоурумах не такой сильный, как в популярных гипермаркетах. Именно поэтому, каждому клиенту уделяется максимум внимания.

Секрет популярности плитки из Испании и Италии

Во все времена лучшими считались фабрики Испании и Италии, поскольку они имеют наибольший опыт изготовления кафеля. Всемирно известная фабрика SACMI, где создают оборудования для керамических фабрик, — итальянская, а Porcelain Enamel Institute (PEI), учреждение, где определяют степень износостойкости плитки, — находится в Испании.

Еще одна причина безупречной репутации испанской и итальянской плитки — большое внимание к качеству дизайна. Для разработки новых коллекций бренды нанимают дизайнеров, а для переноса рисунка на плитку используют лучшее оборудование, благодаря чему натуральные фактуры получаются очень реалистичными. Плитка из этих стран также отличается превосходными техническими характеристиками: прочностью, выносливостью, водо- и огнестойкостью и тому подобное.

Плитка от прямого импортера Etalon

Компания Etalon является прямым импортером керамической плитки из Испании и Италии. Уже 12 лет она занимается импортом кафеля от лучших производителей, сотрудничая с магазинами в разных городах Украины.

Статус импортера позволяет компании организовывать максимально быструю доставку товаров под заказ для своих клиентов, ведь коммуникация с фабриками происходит без посредников. В Киевской области находится собственный склад, где в наличии всегда есть большое количество товаров.

В ассортименте магазина: плитка, керамогранит, крупноформатный керамогранит, мозаика, клинкер различных форматов и различного назначения. Здесь можно подобрать керамику для всех потребностей!

Посмотреть все товары от импортера Etalon можно в брендовом интернет-магазине etalonk.com/ru.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где лучше покупать керамическую плитку?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Казнили участников антиправительственного выступления

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7839
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7272
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
9
 Просмотров: 5355
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости Просмотров: 3393
Сбили российский вертолет
Сбили российский вертолет
 Просмотров: 3303
Новости компаний
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
3
Серверы нужно выносить за пределы офисов
Серверы нужно выносить за пределы офисов
Надежно, просто и недорого: какое напольное покрытие выбрать
Надежно, просто и недорого: какое напольное покрытие выбрать
Доставка свежих продуктов на дом и в заведения HoReCa
Доставка свежих продуктов на дом и в заведения HoReCa
Доступная автоматизация бизнеса
Доступная автоматизация бизнеса
Больше всего комментируют
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
5
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
5
Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"
4
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
3
У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт
Голосов: 123
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть