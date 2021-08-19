Где лучше покупать керамическую плитку?

Купить керамическую плитку сегодня — вовсе не проблема! Её продажей занимаются торговые центры, крупные гипермаркеты, специализированные салоны и шоурумы, а также интернет-магазины, которых сейчас достаточно во всех городах Украины. Другое дело — найти продавца, который подойдет именно вам. Где же можно купить по-настоящему качественный материал, к тому же, быстро и без лишней суеты?

Почему в специализированных магазинах выбирать плитку удобнее?

Огромные по площади и количеству ассортимента торговые сети — первый вариант, который приходит в голову человеку без опыта. Преимуществом покупки здесь есть возможность заказать все материалы для ремонта в одном месте. Однако на деле это оказывается невозможным. Во-первых, купить все сразу просто нереально, поскольку, на осознанный выбор нужно время. Во-вторых, масштаб таких магазинов часто сбивает с толку и дезориентирует.

Не самый лучший способ — заказывать керамическую плитку через интернет. Это как покупать кота в мешке, ведь не всегда картинка на сайте соответствует реальному виду керамики. Лучше перед оформлением заказа оценить вид выбранной плитки вживую.

Особенность специализированных магазинов керамической плитки заключается в том, что в них продается лишь несколько категорий товаров, например, плитка и сантехника, что значительно упрощает поиск подходящего материала. Одно из таких мест — шоурум прямого импортера Etalon, расположенный на б-ре Леси Украинки, 20 в Киеве. Вот несколько преимуществ специализированного салона:

Удобство выбора. Поскольку основной сегмент продаж здесь — керамическая плитка, ваше внимание не рассеивается и вы остаетесь сосредоточенными на конкретном товаре. Чаще всего в таких салонах образцы расположены таким образом, чтобы их было удобно просматривать, а это существенно ускоряет выбор. В шоуруме Etalon все товары размещены по дизайнами: мрамор, камень, бетон, дерево и т. д. Поэтому клиенты могут быстро найти то, что им нужно.

Поскольку основной сегмент продаж здесь — керамическая плитка, ваше внимание не рассеивается и вы остаетесь сосредоточенными на конкретном товаре. Чаще всего в таких салонах образцы расположены таким образом, чтобы их было удобно просматривать, а это существенно ускоряет выбор. В шоуруме Etalon все товары размещены по дизайнами: мрамор, камень, бетон, дерево и т. д. Поэтому клиенты могут быстро найти то, что им нужно. Сбалансированность ассортимента. Значительное внимание уделяется сохранению баланса в ассортименте. Популярные форматы и дизайны представлены более широко, но и экстравагантные варианты также присутствуют. В хорошем салоне вы сможете найти плитку для любых нужд, например, на стены, пол, в ванную, бассейн, на террасу и фасад. В Etalon, например, есть коллекции разного ценового сегмента: от обычной керамики невысокой стоимости до эксклюзивных дизайнерских новинок.

Значительное внимание уделяется сохранению баланса в ассортименте. Популярные форматы и дизайны представлены более широко, но и экстравагантные варианты также присутствуют. В хорошем салоне вы сможете найти плитку для любых нужд, например, на стены, пол, в ванную, бассейн, на террасу и фасад. В Etalon, например, есть коллекции разного ценового сегмента: от обычной керамики невысокой стоимости до эксклюзивных дизайнерских новинок. Внимание к каждому клиенту. Поток клиентов в небольших шоурумах не такой сильный, как в популярных гипермаркетах. Именно поэтому, каждому клиенту уделяется максимум внимания.

Секрет популярности плитки из Испании и Италии

Во все времена лучшими считались фабрики Испании и Италии, поскольку они имеют наибольший опыт изготовления кафеля. Всемирно известная фабрика SACMI, где создают оборудования для керамических фабрик, — итальянская, а Porcelain Enamel Institute (PEI), учреждение, где определяют степень износостойкости плитки, — находится в Испании.

Еще одна причина безупречной репутации испанской и итальянской плитки — большое внимание к качеству дизайна. Для разработки новых коллекций бренды нанимают дизайнеров, а для переноса рисунка на плитку используют лучшее оборудование, благодаря чему натуральные фактуры получаются очень реалистичными. Плитка из этих стран также отличается превосходными техническими характеристиками: прочностью, выносливостью, водо- и огнестойкостью и тому подобное.

Плитка от прямого импортера Etalon

Компания Etalon является прямым импортером керамической плитки из Испании и Италии. Уже 12 лет она занимается импортом кафеля от лучших производителей, сотрудничая с магазинами в разных городах Украины.

Статус импортера позволяет компании организовывать максимально быструю доставку товаров под заказ для своих клиентов, ведь коммуникация с фабриками происходит без посредников. В Киевской области находится собственный склад, где в наличии всегда есть большое количество товаров.

В ассортименте магазина: плитка, керамогранит, крупноформатный керамогранит, мозаика, клинкер различных форматов и различного назначения. Здесь можно подобрать керамику для всех потребностей!

Посмотреть все товары от импортера Etalon можно в брендовом интернет-магазине etalonk.com/ru.