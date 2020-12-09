Где и как выгоднее всего разместить рекламное объявление?

Разместить объявление на сайте Доска объявлений можно бесплатно

Наиболее доступно и эффективно рекламировать товары и услуги можно в интернете. Это намного проще и быстрее, чем размещение информации на других носителях. Подходит как для крупных компаний, так и для человека, который хочет продать какую-то подержанную вещь.

Чтобы объявления и реклама работали, нужно соблюдать несколько правил:

• Информация должна быть исчерпывающей и четкой.

• Длинные и сложные объявления отпугивают потенциальных клиентов.

• Следует писать только самые необходимые характеристики и условия.

• Особое внимание стоит обращать на заголовок, он должен выделяться среди других.

Особенно популярными стали сайты бесплатных объявлений. Они охватывают все самые популярные категории товаров и услуг, имеют глобальный охват. Это позволяет рекламодателям давать несколько различных объявлений, а клиентам находить все необходимое в одном месте.

Большой популярностью сайты объявлений пользуются среди людей, которые хотят продать товар немедленно, и среди начинающих бизнесменов, которые расширяют клиентскую базу.

Среди украинских рекламных сайтов выделяется Доска объявлений. Разместить здесь объявление можно бесплатно, совершив несколько простых действий:

• Нажать кнопку на сайте "Добавить объявление" в верхней части страницы справа.

• Придумать заголовок. Чем оригинальнее и интереснее будет название, тем больше внимания привлечет объявление.

• Выбрать подходящую категорию.

• Добавить расширенное описание товара / услуги.

• Скачать качественные фотографии или ссылки на видео - от 8 до 16 фотографий.

• Указать контактные данные, чтобы мог связаться потенциальный клиент / покупатель.

• Опубликовать объявление.

Функционал сайта максимально прост и удобен, регистрация возможна даже через учетную запись на Facebook.

Для объявлений можно выбрать дополнительные функции и отметки – "Поднятие", "Закрепление", "Срочно", "Выделение", "Кросспостинг facebook", "Премиум", "Публикация в facebook". Есть пакеты, которые могут удовлетворить любого клиента.

В частности, в "Бизнес Пакет " входит запуск и ведение кампании Google Ads в течение 30 дней. Профессионалы создают и настраивают кампанию в поисковой сети Google Ads - подбор и создание кампании, создание объявлений, настройка расширений объявления, подбор релевантных ключевых слов, подбор аудитории, настройка демографии, настройки стратегии ставок и многое другое.

Сайт объявлений выполняет работу с аудиторией, ключевыми словами, анализирует статистику, управляет ставками и многое другое. Заказчики получают заинтересованных клиентов.