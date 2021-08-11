Где и как лечат от метадоновой зависимости

Резкие скачки температуры, повышение артериального давления, психические нарушения, выраженная физическая боль во всем теле, обильная рвота и неконтролируемая диарея, обморок с угнетением дыхания – это все симптомы метадоновой ломки.

Лечение в MedicoMente проводят качественно и быстро

Ошибочно полагают, что метадон может избавить зависимости от тяжелых наркотиков. На самом деле, его кратковременное применение приводит к еще более выраженной по степени тяжести зависимости. Формируется она очень быстро, часто после первого приема.

Метадон - синтетический медпрепарат. По влиянию на организм человека напоминает опиум и героин. Обладает сильным обезболивающим и выраженным седативным эффектом. Он доступен и дешев по сравнению с героином и другими тяжелыми наркотиками. Важно, что синтетическое происхождение влияет на организм непредсказуемо.

Последствия метадоновой зависимости:

• повреждение и деградация тканей мозга;

• нарушения и необратимые расстройства психики;

• осложнения функций печени и почек;

• различные патологии сердечно-сосудистой системы;

• нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

• ослабление иммунитета;

• обострение хронических болезней;

• нарушение либидо и репродуктивной функции;

• разрушение нервной, мышечной и костной тканей;

• выпадение зубов, разрушение зубной эмали;

• ломкость ногтей, волос, быстрое облысение

Как лечат

Через определенное время после приема метадона, когда его уровень в крови падает, пациент начинает чувствовать боль – метадоновая ломка. Зависимый нуждается в очередной дозе, причем большей, чем предыдущая.

Лечение от метадоновой зависимости обеспечивают в клинике MedicoMente. На первичной консультации врач-нарколог совместно с анестезиологом проводят подробный осмотр и лабораторные анализы.

Далее делают метадоновую детоксикацию. Обеспечивают психотерапевтическое сопровождение (различные виды гипноза, мотивационные беседы, индивидуальные психотерапевтические сессии) и используют дополнительные аппаратные методы очистки крови и лимфы, физиотерапия, массаж).

Лечение проводят в стационарных условиях. Если выявляют хронические заболевания и другие нарушения ассоциированные с приемом наркотиков – лечат их. Затем проводят адаптацию человека к "новой и чистой от наркотиков жизни".

Лечение в MedicoMente проводят качественно и быстро

Преимущества MedicoMente:

• специалисты с опытом работы в европейских клиниках;

• полная конфиденциальность;

• круглосуточная специализированная охрана;

• постоянный медицинский контроль;

• комфортабельные условия, есть палаты Lux и VIP;

• постоянный доступ к интернету;

• питание из ресторана

Лечение от метадона в MedicoMente проводят качественно и быстро. Гарантируют результат и стойкую ремиссию.

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