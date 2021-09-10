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пятница, 10 сентября 2021 17:10

Федиенко: Подорожание кабельной продукции приведет к подорожанию интернет-услуг

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Федиенко: Подорожание кабельной продукции приведет к подорожанию интернет-услуг
Нардеп Александр Федиенко: "Рост стоимости интернет-пакетов приведет к замедлению цифровизации нашей страны"

В Украине ожидается повышение стоимости услуг доступа к сети интернет. Во всем виновато подорожание кабельно-проводниковой продукции.

Такое мнение озвучил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По словам народного депутата — тарифы интернет-провайдеров вырастут, как минимум, на 23%. Именно такое удорожание импорта кабелей ожидается после специального расследования, которое прошло в достаточно закрытом режиме". Разумеется, это приведет к росту цены на услуги операторов, которая ляжет на плечи конечного абонента.

Правда, как отмечает господин Федиенко, финальные итоги по расследованию все еще не обнародованы.

Кроме роста стоимости интернет-пакетов, введение дополнительных пошлин на импорт в Украину кабельной продукции приведет к замедлению цифровизации нашей страны.

Александр Федиенко отмечает, что к объекту расследования были отнесены одновременно две большие группы товаров: силовые кабели и телекоммуникационные кабели.

"Хочу отметить, что указанные группы товаров не являются взаимозаменяемыми, поскольку имеют различные как физические, технические, качественные характеристики, так и сферу применения. Если говорить коротко, силовые кабели предназначены для передачи тока, а телекоммуникационные кабели — для передачи информации. Это разные отрасли: одна отрасль - это энергетическая, другая — телекоммуникационная. Проведя соответствующее расследование, специальная комиссия даже не пыталась разобраться, чем отличаются соответствующие кабели. Считаю, что объединение указанных групп товаров априори привело к неправильным выводам, ведь показатели по указанным группам кабелей не могут консолидироваться, фактически — это два разных рынка".

Господин Федиенко также видит во введении спецпошлины на импорт кабельной продукции — угрозу монополии со стороны государственных компаний.

"Любая монополия - это путь к уменьшению конкуренции и снижению качества продукции. Увеличение сроков ожидания продукции, которая крайне необходима не завтра, не через неделю или месяц, а иногда — уже сегодня".

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Дата
10
сентября

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