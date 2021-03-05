Электрический теплый пол сохранит тепло и сэкономит ваши деньги

В последнее время набирают популярность каркасные дома из SIP-панелей. Они современые, стильные, легкие в монтаже и сборке. Главные их преимущества – энергосбережение, стоимость материала, быстрота монтажа, отсутствие ограничений по дизайну.

За счет материалов используемых в SIP-панелях, каркасные дома очень хорошо держат тепло и дают возможность воплотить любое решение по дизайну, но в отличии от стандартных кирпичных домов имеют определенные ограничения по выбору систем отопления. Главной проблемой является отсутствие возможности использования стандартного водяного (радиаторного) отопления в большинстве проектов (в первую очередь из-за использования большого количества мансардных окон в современных дизайнах). В данных домах нет возможности поднять высоко уровень пола, что делает использование теплого водяного пола или напольных радиаторов крайне не практичным.

Решить данную проблему в состоянии электрический теплый пол FX. В отличии от других видов отопления он не поднимает уровень напольного покрытия, и не требует установки котлов, подвода воды к системе отоплени, да и сам монтаж на порядок легче. С примером установки теплого пола (под ламинат, парект, ковролин, линолеум) вы можете ознакомиться в видео.

Благодаря расположению на большой площади нагревателя пол быстро и равномерно нагревается. Тепло поднимается снизу в верх, что позволяет поддерживать определенный температурный режим по всей площади без особых затрат по электроэнергии.

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Преимущества электрического пола

1. Стоимость - цена материала значительно ниже других систем отопления.

2. Экономичность - имеет низкую стоимость потребления электроэнергии.

3. Долговечность - срок работоспособности электрического теплого пола FX около 50 лет.

4. Простой монтаж, который можно выполнить самому. Конструкция имеет только несколько элементов.

5. Электрическая система отопления полностью скрыта. Поэтому можно с легкостью сделать любой дизайн в своем доме.

6. Вполне безопасная и подойдет для любого покрытия - плитка, ламинат, паркет, ковролин, линолеум.

7. Система заботится о вас. Теплый пол положительно влияет на защиту здоровья, особенно детей и пожилых людей.

8. Современные терморегуляторы BHT. Можно регулировать включение и выключение подогрева пола, благодаря встроеному Wi-Fi модулю, через приложение в телефоне. Это удобно когда никого нет дома.

Виды электрического теплого пола

• Греющий мат FX MAT. Применяется для монтажа в слой плиточного клея. Такой вид электрического теплого пола быстро нагревает плитку и легко монтируется.

• Нагревательный кабель FX 18. Монтируется как в стяжку так и в слой плиточного клея.

• Инфракрасная нагревательная пленка Felix Excel Platinum создана на основе карбоновой пасты. Такой пол можно монтировать под ламинат, паркет, линолеум, ковролин.

• Алюминиевый мат используется для сухого монтажа. Его устанавливают под ламинат или паркет.

• Стержневые маты Excel. Построенные на основе карбона в виде перекоммутированых между собой трубок толщиной 8 мм. Монтируют в стяжку.