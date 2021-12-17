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пятница, 17 декабря 2021 16:19

Эксперты проверили производительность ноутбучного процессора Intel Core i7-1165G7

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Автор: Slejven Djurakovic
 

В 2018–2019 годах компания Intel решила окончательно разделить "мобильные" и "настольные" процессоры, разнеся их по разным веткам и поколениям. Это проявилось даже в наименовании. Кроме того, мобильные процессоры теперь выполняются по несколько иным технологиям, нежели настольные, предлагая высокую производительность при низком тепловыделении.

Флагманом поколения мобильных процессоров, предназначенных для ноутбуков и ультрабуков, стал Intel Core i7-1165G7. Этот чип был представлен в январе 2020 года. Процессор предназначен для использования в ультрабуках – он построен по 10-нм технологии и имеет тепловыделение всего 28 Вт, что позволяет дополнить его системой пассивного охлаждения.

Но производителен ли он? Сервис RankQuality проверил процессор Intel Core i7-1165G7 по 83 характеристикам, чтобы дать ответ на этот вопрос.

Высокая производительность при низком тепловыделении – это реально

Для начала – немного о технических характеристиках Intel Core i7-1165G7. Это – четырёхъядерный процессор с 8 вычислительными потоками. Базовая тактовая частота чипа составляет 2,8 ГГц, в многоядерном турборежиме этот параметр составляет 4,1 ГГц, а в одноядерном – 4,7 ГГц.

При тепловыделении в 28 Вт такие характеристики могут показаться удивительными. Тем не менее, тесты RankQuality подтверждают высокую производительность Intel Core i7-1165G7:

1. По данным бенчмарка Cinebench R20 процессор мощнее, чем 94% из существующих на рынке. Его по производительности обгоняют только настольные модели. Бенчмарк Cinebench R20 нагружает процессор четырёхмерным рендерингом – как при играх или 3D-дизайне.

2. По данным бенчмарка Geekbench 5 процессор мощнее, чем 94% существующих на рынке моделей. Но с оговорками. В многоядерном базовом режиме всё-таки производительность падает. Geekbench 5 нагружает процессор математическими задачами – как если бы вы запустили Wolfram Mathematica или MATLAB.

3. По данным бенчмарка Passmark процессор мощнее, чем 72–96% существующих моделей. Этот тест нагружает чип операциями копирования, записи, чтения, архивации и разархивации файлов – как при большинстве повседневных действий.

Таким образом, по данным сервиса RankQuality, процессор Intel Core i7-1165G7 входит в топ-30 лучших чипов из числа доступных на рынке в 2021 году.

RankQuality – сервис для тех, кто хочет знать достоинства и недостатки товаров

Сервис RankQuality использует интеллектуальные алгоритмы, чтобы беспристрастно анализировать товары, демонстрируя их достоинства и недостатки. Поэтому перед покупкой вы сможете лично убедиться в плюсах и минусах – причём не только процессоров, но и других компьютерных комплектующих, смартфонов, электроники и бытовой техники.

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Дата
17
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