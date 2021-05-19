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среда, 19 мая 2021 09:19

"Два в одном": скоростной Интернет + телевидение в Киеве

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&quot;Два в одном&quot;: скоростной Интернет + телевидение в Киеве
Интернет-телевидение ― идеальный вариант для тех, кто желает получить доступ к украинским и зарубежным телеканалам в цифровом качестве

После отказа от аналогового телевидения, украинские провайдеры предложили зрителям несколько альтернативных вариантов. Первый ― цифровое ТВ, второй ― спутниковое ТВ через специальную приставку и интернет-телевидение. Все способы гарантируют получение картинки в HD-качестве и без помех, разница лишь в количестве доступных каналов и дополнительных опциях. А если вы собираетесь подключить интернет в Киеве, например, от провайдера "VOLIA", то просматривать любимые телеканалы можно будет и на экране монитора ПК и ноутбука.

"Интернет+ТВ": что включает пакет?

Интернет-телевидение ― идеальный вариант для тех, кто желает получить доступ к украинским и зарубежным телеканалам в цифровом качестве, а также стремится всегда быть в сети онлайн. К интернету подключается не только телевизор, но и все домашние гаджеты. Пакет включает:

• программу телепередач;
• онлайн-кинотеатр, с коллекцией наиболее популярных фильмов, сериалов и шоу;
• ТВ-архив для просмотра пропущенных программ за предыдущих 7 дней.

Новый формат телевидения предполагает наличие дополнительных опций:

• "родительский контроль" для блокировки доступа к определенным каналам или программам;
• управление эфиром ― возможность нажать на паузу, вернуться к пропущенному эпизоду или начать просмотр заново.

Поставщик телекоммуникационных услуг предлагает еще несколько схожих пакетов, которые можно подключить в Киеве.

Скоростной интернет

Для организации скоростного домашнего интернета провайдеры используют разные технологии:

• DOCSIS. Для подключения используют телевизионный кабель, а также модем для преобразования сигнала. Для одновременного просмотра ТВ применяют делитель сигнала.
• Wi-Fi. Подсоединение к сети осуществляется без провода, но при помощи роутера.

Wi-Fi маршрутизаторы от компании "VOLIA", которые входят в стоимость пакетов, обеспечивают скорость до 200 Мбит/с. Дополнительно можно приобрести роутер с пропускной способностью до 1 Гбит/с.

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