Духовые шкафы Neff - непревзойденное немецкое качество

Хотите приготовить сочное мясо в духовке, испечь воздушный пирог, запечь румяную картошку с курицей - со всеми этими задачами вам поможет справиться духовой шкаф. Отличным решением станет покупка фирменной духовки Neff, идеально сочетающей в себе новейшие технологические разработки и уникальные функции. Это усовершенствованный прибор от надежного немецкого бренда Neff, который выпускает современную технику, удовлетворяющую все кулинарные потребности покупателей.

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

Чем хороши духовые шкафы Neff?

Духовые шкафы Neff наделены лучшими функциональными и эксплуатационными характеристиками. Причем отличаются от техники остальных производителей, ведь они оснащены:

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• Уникальная система обдува горячим воздухом CircoTherm® – через отверстия в задней стенке духовки, бесшумно работающий вентилятор направляет нагретый воздух, который с большой скоростью циркулирует вокруг блюда. При открывании потери тепла не происходит.

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• Интуитивно понятное управление – имеется дисплей высокого разрешения FullTouch. Можно легко контролировать температуру и выбирать любые функции простым одним движением пальца по экрану;

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• светодиодным освещением с системой зеркал на двери – обеспечивающий приятный и равномерный свет без бликов;

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• выдвижной системой телескопических направляющих ComfortFlex®– можно безопасно и быстро извлекать горячие блюда из духовки. Такая система облегчает доступ к противнями, может переставляться с одного уровня на другой;

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• продуманной системой очистки EasyClean®– теперь не нужно использовать специальные агрессивные чистящие средства, чтобы избавиться от загрязнений, ведь техника их буквально превратит в пар. Простым нажатием кнопки вам удастся запустить программу пиролитической самоочистки прибора, поэтому процесс уборки займет минимум времени.

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• широким выбором специальных режимов - можно выбрать комбинированный режим, используя, например, функцию духового шкафа и пароварки для выпекания и приготовления любых блюд. Режим FullSteam позволит приготовить сочное мясо с хрустящей корочкой, пышную выпечку и прочие блюда, которые станут произведением кулинарного искусства.

И еще один плюс духового шкафа Neff - вы можете получить советы по приготовлению разных блюд (выбрать оптимальный температурный режим, время приготовления и т.п.). Выбрав режим CircoTherm® можно готовить разные блюда одновременно, полностью сохранив весь вкус и аромат каждого отдельного блюда.

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff - это очень просто!

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции вы сможете в эксклюзивной сети фирменных магазинов Neff на рынке Украины, а также на официальном сайте компании. Вы можете получить любую информацию об интересующей вас технике от профессиональных консультантов, с которыми можно связаться по тел.: 067 101 02 25.