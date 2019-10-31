Духовые шкафы Neff - непревзойденное немецкое качество

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 963
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1602
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 585
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 909
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13995
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1935
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7596
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1458
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7623
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41670
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1458
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6264
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7785
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 36
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
четверг, 31 октября 2019 16:49

Духовые шкафы Neff - непревзойденное немецкое качество
7

  Комментировать

Хотите приготовить сочное мясо в духовке, испечь воздушный пирог, запечь румяную картошку с курицей - со всеми этими задачами вам поможет справиться духовой шкаф. Отличным решением станет покупка фирменной духовки Neff, идеально сочетающей в себе новейшие технологические разработки и уникальные функции. Это усовершенствованный прибор от надежного немецкого бренда Neff, который выпускает современную технику, удовлетворяющую все кулинарные потребности покупателей.

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

Чем хороши духовые шкафы Neff?

Духовые шкафы Neff наделены лучшими функциональными и эксплуатационными характеристиками. Причем отличаются от техники остальных производителей, ведь они оснащены:

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• Уникальная система обдува горячим воздухом CircoTherm® – через отверстия в задней стенке духовки, бесшумно работающий вентилятор направляет нагретый воздух, который с большой скоростью циркулирует вокруг блюда. При открывании потери тепла не происходит.

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• Интуитивно понятное управление – имеется дисплей высокого разрешения FullTouch. Можно легко контролировать температуру и выбирать любые функции простым одним движением пальца по экрану;

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• светодиодным освещением с системой зеркал на двери – обеспечивающий приятный и равномерный свет без бликов;

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• выдвижной системой телескопических направляющих ComfortFlex®– можно безопасно и быстро извлекать горячие блюда из духовки. Такая система облегчает доступ к противнями, может переставляться с одного уровня на другой;

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• продуманной системой очистки EasyClean®– теперь не нужно использовать специальные агрессивные чистящие средства, чтобы избавиться от загрязнений, ведь техника их буквально превратит в пар. Простым нажатием кнопки вам удастся запустить программу пиролитической самоочистки прибора, поэтому процесс уборки займет минимум времени.

  Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто
Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff очень просто

• широким выбором специальных режимов - можно выбрать комбинированный режим, используя, например, функцию духового шкафа и пароварки для выпекания и приготовления любых блюд. Режим FullSteam позволит приготовить сочное мясо с хрустящей корочкой, пышную выпечку и прочие блюда, которые станут произведением кулинарного искусства.

И еще один плюс духового шкафа Neff - вы можете получить советы по приготовлению разных блюд (выбрать оптимальный температурный режим, время приготовления и т.п.). Выбрав режим CircoTherm® можно готовить разные блюда одновременно, полностью сохранив весь вкус и аромат каждого отдельного блюда.

Печь, жарить и тушить с духовыми шкафами Neff - это очень просто!

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции вы сможете в эксклюзивной сети фирменных магазинов Neff на рынке Украины, а также на официальном сайте компании. Вы можете получить любую информацию об интересующей вас технике от профессиональных консультантов, с которыми можно связаться по тел.: 067 101 02 25.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Духовые шкафы Neff - непревзойденное немецкое качество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

Двойная потеря: год назад страна потеряла сразу двух великих украинцев

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Океан" был моей первой семьей и любовью

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 90570
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 85377
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 39178
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 16821
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 14994
Новости компаний
VCGarant: отзывы участников инвестиционных программ свидетельствуют о высоком уровне услуг
VCGarant: отзывы участников инвестиционных программ свидетельствуют о высоком уровне услуг Просмотров: 27
Как подобрать длину цепочки для своей второй половинки
Как подобрать длину цепочки для своей второй половинки Просмотров: 117
Как правильно выбрать рюкзак
Как правильно выбрать рюкзак Просмотров: 99
ОВГЗ от Фридом Финанс Украина – стать инвестором легко!
ОВГЗ от Фридом Финанс Украина – стать инвестором легко! Просмотров: 18
50 тысяч гривен для вкладчиков украинских банков: розыгрыш от "Минфина"
50 тысяч гривен для вкладчиков украинских банков: розыгрыш от "Минфина" Просмотров: 180
Больше всего комментируют
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Зеленский устал - Богдан
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
Голосов: 546
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua