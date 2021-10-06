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среда, 06 октября 2021 16:56

Домофон – качественный контроль за входом

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Домофон является не только многофункциональным, но и очень полезным устройством. Он устанавливается на входной двери или воротах. С его помощью возможно ограничение доступа посторонних и на придомовую территорию, и в подъезд дома.

  Стоимость домофона зависит от количества функций, которые он выполняет
Стоимость домофона зависит от количества функций, которые он выполняет

Благодаря домофону можно общаться с посетителями и дистанционно открывать замки. К устройству можно подключать несколько видеокамер, поэтому можно просматривать ситуацию на территории до входной группы.

Из каких элементов состоит домофон?

Купить домофон в Украине можно было уже три десятка лет назад. Его устанавливали на подъезды. Конструктивно устройство состоит из:

• внешней панели с кнопками;
• электромагнитного или электромеханического замка;
• соединительных элементов;
• квартирной трубки.

Комплектация также дополнена электронным ключом, с помощью которого пользователь открывает двери.

Стоимость домофона зависит от количества функций, которые он выполняет. Современные модели умеют не только связывать посетителей и владельцев. Можно купить домофон с аудио, с его помощью обеспечивается двусторонняя голосовая связь. Модели с видео оснащены камерой, которая встроена во внешний блок, в результате на абонентское устройство передается изображение посетителя.

Цена домофона зависит и от материала, который задействован для изготовления корпуса. Чаще всего внешняя панель монтируется на улице, поэтому она – ударопрочная, устойчивая к воздействию коррозии. Важно, чтобы она была герметичной, устойчиво переносила воздействие влаги и перепадов температур. В темное время обычно включается подсветка для кнопки вызова.

Где выгодно купить домофон в городе Киев?

Чтобы приобрести качественное изделие, достаточно обратиться в специализированный магазин домофонов ПТБ. В процессе выбора модели следует обращать на ее внешний вид, она должна сочетаться с деталями интерьера.

  Стоимость домофона зависит от количества функций, которые он выполняет
Стоимость домофона зависит от количества функций, которые он выполняет

Для того чтобы правильно домофон купить в городе Киев, Одесса или любом другом, необходимо обратить внимание различные параметры. Выбор зависит от:

• цели использования;
• количества абонентов;
• варианта монтажа;
• типа соединения.

Если возникают сложности, достаточно связаться по телефону с сотрудниками интернет-магазина ПТБ, они помогут сделать оптимальный выбор. Заявки оформляются быстро, обработка – в кратчайший срок. Товар можно забрать на складе или заказать доставку удобным перевозчиком.

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06
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