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пятница, 04 сентября 2020 09:47

Для чего используют клинкерный кирпич

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Клинкерный кирпич отличается чрезвычайной прочностью. Его используют для сводов, фундаментов и кладки дорог. По прочности клинкер подобен натуральному камню. Фасад из клинкерного кирпича не требует особого ухода и способен прослужить более 100 лет.

Изготавливают его из огнеупорной глины, полевых шпатов и глинистых минералов. При изготовлении клинкерный кирпич запекают при температуре около 1200 градусов. Это придает кирпичу различные цвета и оттенки.

Компания Terracot предлагает клинкерный кирпич от 4-х ведущих производителей Украины и Германии, который отвечает высоким требованиям качества.

Такой кирпич имеет низкое водопоглощение, более 200 циклов "замораживание-оттаивание". При замерзании обычного кирпича, влага расширяется и разрушает здание. Клинкерный более устойчив, на нем не растет плесень и мох.

Использование клинкерного кирпича в строительстве

• Чаще всего клинкерным кирпичом украшают фасады. Применяют на стройках как частных домов, так и офисных центров.
• Активно используют для создания цоколей и колонн.
• Водостойкий кирпич используют для кладки в банях, саунах и вокруг бассейнов.
• Внутри домов украшают камины, колонны, стойки, отдельные декоративные стены.
• Клинкерным кирпичом и тротуарной брусчаткой мостят дорожки и площади, задействуют его в ландшафтном дизайне.

Terracot предлагает строительные материалы одного из лучших отечественных брендов Керамейя. Особенность этого бренда в том, что используются только природные добавки и натуральные материалы.

  Компания Terracot предлагает клинкерный кирпич от 4-х ведущих производителей Украины и Германии
Компания Terracot предлагает клинкерный кирпич от 4-х ведущих производителей Украины и Германии

Виды клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич изготавливают из разнообразных цветов. Существуют три основные группы - натуральные терракотовые оттенки, светлые кремовые, персиковые цвета и темные оттенки.

Лицевая поверхность клинкерного кирпича бывает: матовой - для облицовки фасадов офисных помещений; рифленой - лучшая для частных домов; глазурованной - почти не впитывает влагу и способна сохранять тепло.

Существует полнотелый и пустотелый клинкерный кирпич. Полнотелый благодаря своей плотной структуре имеет более высокую теплопроводность. Пустотелый клинкер нельзя использовать при строительстве дымоходов, крайних рядов на подоконнике, конструкций без верхней гидроизоляции и в зданиях с мокрым режимом работы (например, в саунах).

Способы изготовления:

• Машинная формовка. Кирпич отличается высокой влагостойкостью.
• Ручная формовка. У такого кирпича водопоглощение гораздо больше. Он имеет меньшую прочность.
  Компания Terracot предлагает клинкерный кирпич от 4-х ведущих производителей Украины и Германии
Компания Terracot предлагает клинкерный кирпич от 4-х ведущих производителей Украины и Германии

Итак, если вы в раздумьях, смело выбирайте клинкерный кирпич компании Terracot – одного из ведущих поставщиков строительных материалов в Украине. А выбрав кирпич Керамейя, который соответствует европейским стандартам, вы точно получите высокую прочность и долговечность при строительстве.

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Дата
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