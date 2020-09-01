Для чего используют клинкерный кирпич

Клинкерный кирпич отличается чрезвычайной прочностью. Его используют для сводов, фундаментов и кладки дорог. По прочности клинкер подобен натуральному камню. Фасад из клинкерного кирпича не требует особого ухода и способен прослужить более 100 лет.
Изготавливают его из огнеупорной глины, полевых шпатов и глинистых минералов. При изготовлении клинкерный кирпич запекают при температуре около 1200 градусов. Это придает кирпичу различные цвета и оттенки.
Компания Terracot предлагает клинкерный кирпич от 4-х ведущих производителей Украины и Германии, который отвечает высоким требованиям качества.
Такой кирпич имеет низкое водопоглощение, более 200 циклов "замораживание-оттаивание". При замерзании обычного кирпича, влага расширяется и разрушает здание. Клинкерный более устойчив, на нем не растет плесень и мох.
Использование клинкерного кирпича в строительстве
Terracot предлагает строительные материалы одного из лучших отечественных брендов Керамейя. Особенность этого бренда в том, что используются только природные добавки и натуральные материалы.
Виды клинкерного кирпича
Клинкерный кирпич изготавливают из разнообразных цветов. Существуют три основные группы - натуральные терракотовые оттенки, светлые кремовые, персиковые цвета и темные оттенки.
Лицевая поверхность клинкерного кирпича бывает: матовой - для облицовки фасадов офисных помещений; рифленой - лучшая для частных домов; глазурованной - почти не впитывает влагу и способна сохранять тепло.
Существует полнотелый и пустотелый клинкерный кирпич. Полнотелый благодаря своей плотной структуре имеет более высокую теплопроводность. Пустотелый клинкер нельзя использовать при строительстве дымоходов, крайних рядов на подоконнике, конструкций без верхней гидроизоляции и в зданиях с мокрым режимом работы (например, в саунах).
Способы изготовления:
Итак, если вы в раздумьях, смело выбирайте клинкерный кирпич компании Terracot – одного из ведущих поставщиков строительных материалов в Украине. А выбрав кирпич Керамейя, который соответствует европейским стандартам, вы точно получите высокую прочность и долговечность при строительстве.
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