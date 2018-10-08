DIM GROUP объявляет о старте продаж квартир в комплексе для жизни "Новый Автограф"

8 октября 2018 г., Киев – Девелоперский холдинг полного цикла DIM GROUP объявляет о начале реализации недвижимости в многофункциональном жилом комплексе "Новый Автограф" по адресу: ул. Генерала Жмаченко, 26. По случаю начала реализации девелопер предлагает квартиры по стоимости от 18500 грн за кв. м.

"Новый Автограф" расположен на земельном участке общей площадью 1 га в красочном уголке Днепровского района – вблизи парка "Победы". Генеральным планом проекта предусмотрено сооружение двух домов на 708 квартир: один дом состоит из трех секций высотой 18-22-26 этажей, второй дом - из одной секции на 26 этажей, подземного паркинга с контролем доступа и благоустроенной придомовой территории.



"При разработке проекта "Нового Автографа" мы учли потребности наших потенциальных жильцов и опыт сооружения "Автографа", поэтому мы верим, что новый комплекс для жизни станет уютным домом для многих семей. Этот комплекс создан для жителей, которые любят Днепровский район с его парковыми аллеями и декоративными озерами, но хотят качественно иного, более высокого уровня комфорта жилья и наличия развитой инфраструктуры возле дома", - прокомментировал Управляющий партнер DIM group Александр Насиковский.

Жилой комплекс "Новый Автограф" будет отличать принципиально новая архитектура и применение "концепции+" в планировках. Архитектурная концепция нового комплекса предполагает использование декоративной штукатурки и навесного вентилированного фасада с применением керамогранита, передовых технологий строительства и качественных материалов. Внутренний двор в новом жилом комплексе, согласно проекту, будет организован по принципу общественного пространства без машин: с закрытой территорией, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, зелеными насаждениями с элементами ландшафтного дизайна и комфортным пространством для отдыха жильцов. "Концепция+" в планировке предполагает рациональное объединение зоны кухни и гостиной, что позволит расширить площадь полезного пространства.

Дополнительным преимуществом жилого комплекса "Новый Автограф" является его удобное расположение. В пешей доступности от нового комплекса расположены 4 детских сада, 3 школы и 3 гимназии, 4 медицинских учреждения, несколько супермаркетов, спортивные площадки и аттракционы, а также метро "Дарница".

Жилой комплекс "Новый Автограф" будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2021 г. Строительство осуществляется согласно разрешению на выполнение строительных работ №ІУ113182430611 от 31 августа 2018 г.

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