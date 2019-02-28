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четверг, 28 февраля 2019 14:17

Детали Bosch: гарантия бесперебойной работы вашего автомобиля

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  Детали Bosch обеспечивают бесперебойную работу автомобиля
Детали Bosch обеспечивают бесперебойную работу автомобиля

Компания Вosch уже более 100 лет производит автомобильные детали, комплектующие и расходные материалы. Также немецкий производитель постоянно разрабатывает инновационные системы активной безопасности, системы сокращения вредных выбросов в атмосферу и не только. Поэтому покупка запчастей от "Бош" — залог надежной работы вашего транспортного средства в будущем.

Электрооборудование Bosch

1. Аккумуляторы. Современные аккумуляторные батареи испытывают высокие нагрузки из-за большого количества потребителей энергии в автомобиле (вентилятор печки, подогревы кресел и стекол, аудиосистема и пр.). Поэтому АКБ при прежнем жизненном цикле должны выдерживать больше циклов заряда-разряда и т.д. Также серьезный экзамен для батареи — система Старт-Стоп, порой заводящая авто несколько раз в минуту. За последние годы "Бош" вывел на рынок пару новых моделей аккумуляторов с технологиями AGM и EFB, которые выдерживают пиковые нагрузки. Именно их зачастую выбирают автопроизводители для установки в новые машины на конвейере.

2. Лампы. Немецкая компания производит классические лампочки с нитью накаливания, а также светодиодные лампы головного света, для других осветительных приборов, фонарей и пр. Отдельной статьей является производство дополнительных фар, прожекторов и проблесковых маячков для спецтехники.

3. Свечи зажигания. Именно с этой автозапчасти началась история Bosch. Теперь же в ассортименте производителя комплектующих присутствуют детали для самых современных авто с непосредственным впрыском, для изношенных моторов, для машин, работающих на пропан-бутане и не только. Многие технологии, которые сегодня используются в легковых авто, пришли к нам из мира автоспорта, где были опробованы еще 20–30 лет назад.

Расходные материалы "Бош"

Точность производства, использование высококачественных материалов и широкий ассортимент номенклатуры для большинства серийных автомобилей — причины высокой надежности и популярности расходных материалов Вosch среди автомобилистов по всему миру. В ассортименте Бош представлены:

● приводные ремни и фильтры;
● тормозные системы: блоки правления, главные и рабочие цилиндры гидравлической системы, тормозные колодки и различные тормозные жидкости;
● стеклоочистители. В наличии каркасные и бескаркасные "дворники" с высокой износостойкостью и продолжительным сроком эксплуатации. Их рабочая поверхность имеет специальное покрытие для бесшумного и плавного скольжения по стеклу.

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