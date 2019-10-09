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пятница, 18 октября 2019 11:12

Дешево и эффективно: украинцы переходят на экотопливо

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Украинцы все чаще начинают отказываться от отопления своих домов газом и углем. Взамен выбирают агропелеты. Они экологически безопасны, быстро нагревают здание и значительно дешевле.

Такой вид топлива давно облюбовали за рубежом. Канада и США перешли на него еще в 80-х годах прошлого века. Впоследствии - Европа. Например, в Германии 80% построек отапливают именно с помощью пеллет.

"Пеллеты - это твердое биотопливо, произведенное из соломы различных видов отходов зерновых: пшеницы, ячменя, рапса или кукурузы. Продукцию не обрабатывают химическими веществами. Гранулы идеально подходят для всех котлов на твердом топливе и каминов. Тепловая энергия от сжигания тонны пеллет примерно эквивалентна сжиганию тонны бурого угля, 1,5 тонн древесины, 500 литров дизельного топлива или 500 кубических метров природного газа", - говорит Иван Гриценко, директор компании, специализирующейся на изготовлении экологически безопасного агротоплива под торгово маркой Energy from Nature.

  Для отопления дома площадью 100 кв.м. в среднем нужно 5 т. пеллет. Одна тонна стоит 2,4 тыс. грн. Для сравнения, такая же масса угля обойдется более чем в 4 тыс. грн.
Для отопления дома площадью 100 кв.м. в среднем нужно 5 т. пеллет. Одна тонна стоит 2,4 тыс. грн. Для сравнения, такая же масса угля обойдется более чем в 4 тыс. грн.

"Солому измельчают и гранулируют. Далее гранулы попадают в охладитель и продуваются воздухом с вентилятора. Эта стадия производства позволяет контролировать содержание влаги в продукции и ее твердость. И, наконец, пеллеты просеивают от крошек и упаковывают. Готовые пеллеты отдаем на лабораторные испытания, чтобы подтвердить их качество соответствующими сертификатами ", - рассказывает господин Гриценко.

Для отопления дома площадью 100 кв.м. в среднем нужно 5 т. пеллет. Одна тонна стоит 2,4 тыс. грн. Для сравнения, такая же масса угля обойдется более чем в 4 тыс. грн.

"Несколько лет назад начали отапливать дом пеллетами. Посоветовал сосед и дал несколько мешков попробовать. Теперь пользуемся постоянно, заказываем сразу 6-7 тонн. Это получается значительно дешевле, чем покупать дрова или уголь. Газом и раньше не топили - дорого. К тому же на пеллетах дом нагревается быстрее ", - рассказывает Инна Альбоща из города Смела Черкасской области.

Также пеллеты из соломы могут использоваться в качестве подстилки для животных и гигиенического наполнителя для домашних любимцев.

  Для отопления дома площадью 100 кв.м. в среднем нужно 5 т. пеллет. Одна тонна стоит 2,4 тыс. грн. Для сравнения, такая же масса угля обойдется более чем в 4 тыс. грн.
Для отопления дома площадью 100 кв.м. в среднем нужно 5 т. пеллет. Одна тонна стоит 2,4 тыс. грн. Для сравнения, такая же масса угля обойдется более чем в 4 тыс. грн.

"Они безопасны для здоровья, не содержат спор и плесени благодаря термообработке, не вызывают аллергии, способны впитывать в 3-5 раз больше влаги, чем другие наполнители. Гранулы прекрасно поглощают запах, тем самым не привлекательны для насекомых. Использованные гранулы легко убирать и менять. Пеллеты из соломы не склонны к самовозгоранию, что безопасно как для людей, так и для животных ", - продолжает Иван Гриценко.

Заказать агропелеты можно по телефону 38 (097) 67 88 623, на сайте www.pelletstraw.com.ua, или через Facebook-страницу Energy from Nature - www.facebook.com/strawpelletsKH.

Автор: Анна Орел
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