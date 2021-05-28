Деревянный стол: за и против

Мебельный рынок наполнен столами, изготовленными из различных материалов: МДФ, ДСП, стекла, пластика, металла. Но лидирующую позицию по популярности и востребованности по-прежнему занимают изделия из дерева.

Дерево – универсальный материал, который уместен в любом интерьере, дизайне. Столы из него отлично вписываются как в уютную домашнюю обстановку, так и в сдержанную офисную. У них огромное количество достоинств, о которых следует знать.

В деревянных столов есть и плюсы, и минусы

Деревянные столы и их преимущества

1. Долговечность. Бережное отношение к мебели гарантирует длительную эксплуатацию. Даже сто лет – не проблема при правильном уходе.

2. Прочность. Повредить сложно, но можно. Придётся сильно постараться.

3. Возможность восстановления. Царапины, потёртости на поверхностях из пластика, стекла, других материалов убрать практически невозможно. Дерево реставрировать гораздо проще.

4. Функциональность. Столы-трансформеры из дерева удобны в использовании.

5. Термоустойчивость. Горячие тарелки, ледяные стаканы с напитками не навредят поверхности.

6. Природная красота. Текстуры, созданные природой, неповторимые, уникальные, неординарные.

7. Безопасность. Натуральный материал не несёт вреда здоровью.

В деревянных столов есть и плюсы, и минусы

Столы из дерева: недостатки

Абсолютного идеала не существует: где есть плюсы, есть и минусы. У деревянных столов их немного, но о них стоит знать.

• Вес. Переставлять мебель из ясеня, дуба совсем непросто. Тяжело? Да. Но при этом устойчивость гораздо лучше. Так что судите сами: такой ли уж это недостаток.

• Стоимость. Природное сырьё стоит недёшево, но при должном уходе, столы из дерева прослужат много десятилетий, полностью окупив потраченные на них средства.

• Уход. Просто смахнуть пыль тряпкой – будет недостаточно. Дерево требует заботы и бережного ухода.

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В деревянных столов есть и плюсы, и минусы