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среда, 16 декабря 2020 16:49

Деревянные кровати обеспечивают здоровый сон

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Примерно треть жизни человек проводит во сне. Он положительно влияет на самочувствие и восстанавливает силы. Большую роль в качестве сна играет кровать, которая должно быть изготовлена из качественных материалов, без вредных примесей. Самые лучшие - это деревянные кровати. Они создают комфорт и уют в спальных комнатах.

Купить качественную деревянную кровать можно в интернет-магазине "Vito". Здесь представлен большой выбор мебели из дерева, который может удовлетворить любого клиента.

  Купить качественную деревянную кровать можно в интернет-магазине "Vito"
Купить качественную деревянную кровать можно в интернет-магазине "Vito"

Преимущества деревянных кроватей

• натуральность – кровати изготовлены из экологически чистых материалов, поэтому положительно влияют на микроклимат в доме и не провоцируют проблем со здоровьем;
• долговечность - при правильном уходе, деревянные кровати служат дольше чем изделия из других материалов;
• надежность – древесина обладает большой прочностью и может выдерживать даже очень большие нагрузки;
• универсальность – вписываются в любой интерьер, хорошо дополняют его;
• доступность - затраты на сырье, оборудование и производство не значительны по сравнению с новыми искусственными материалами и технологиями

Эти преимущества присущи кроватям, которые делают профессионалы. Поэтому следует выбирать качественные изделия. Чтобы их найти, нужно обращать внимание на некоторые критерии.

Материал

Лучшими породами считаются дуб и ясень. Они самые прочные, устойчивые к внешним воздействиям и имеют благородный вид. Кровати из них служат нескольким поколениям. Бук, сосна, ольха, береза хорошо смотрятся только при правильной обработке.

Чтобы сделать кровать дешевле, ее могут изготавливать не из цельной древесины, из склеенных частей. На это стоит обращать внимание и не переплачивать за такие изделия.

  Купить качественную деревянную кровать можно в интернет-магазине "Vito"
Купить качественную деревянную кровать можно в интернет-магазине "Vito"

Каркас

• На ножках. Визуально такие кровати выглядят меньше и легче. Под ними легко убирать.
• С подиумом. Меньше накапливают пыль и поэтому не нужно часто убирать. Внутреннее пространство можно использовать для вещей. Дети не боятся, что под кроватью кто-то прячется".

Кровати на ножках хорошо подходят для малых спален. Их владельцам можно еще обратить внимание на модели-трансформеры, которые позволяют сэкономить пространство.

Кроме классических размеров, есть нестандартные модели - в форме овала, круга, трапеции. Есть модели с прямым и изогнутым изголовьем. С изогнутым - более комфортны для просмотра телевизора и чтения книг. Но они требуют больше свободного пространства и площади комнаты.

Итак, посетите интернет-магазин https://vito.in.ua и выбирайте кровать на любой вкус.

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