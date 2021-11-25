Действенная лазерная эпиляция от специалистов из "LaserVille"

Удалением нежелательных волос занята каждая девушка. Есть большое количество действенных домашних методов, но большинство женщин пользуются усовершенствованными методиками, которые направляются на комплексное воздействие и полное уничтожение волос. Речь идет о лазерной эпиляции. Ее заказывают даже мужчины.
Обработка кожи осуществляется лазером, повреждающим волосяной фолликул. Действенная лазерная эпиляция проводится не за один раз, а за несколько сеансов. Их количество определяется исключительно специалистом после того, как будет оценен тип кожи и количество волос. Мастер подберет соответствующий лазерный инструмент и настроит необходимую мощность.
Плюсы лазерной технологии
У этого способа есть несколько очевидных преимуществ:
1. Высокая эффективность. После первых процедур гарантируется удаление до 98%. Результат может сохраняться до 7 лет. Альтернативные способы удаления волос подобных результатов не дают;
2. Отсутствие боли. В сравнении с другими методиками удаления волос, лазерная эпиляция безболезненная;
3. Быстрота проведения сеанса. Обработка верхней губы займет до 10 минут, но чем больше участок кожи, тем дольше будет проходить процедура. В среднем это самый быстрый сеанс по удаление волос;
4. Отсутствие последствий. Кожные покровы не задеваются, потому что обработке поддаются только фолликулы. Также отсутствует раздражения, покраснения, аллергия и синяки;
5. Безопасность. Прицельное воздействие на пигмент меланин гарантирует защиту от повреждений кожи. Кровеносная и лимфатическая система не пострадают от подобного воздействия;
6. Удаление вросшихся волос. Вероятность появления вросшихся волос практически нулевая, а при их наличии лазер удаляет без последствий.
Применяется профессиональное оборудование от компании DEKA – МОТUS АХ. Длина волны аппарата – 755 нм, что является эффективным показателем для борьбы с волосами.
Преимущества сотрудничества с "LaserVille"
Специалисты готовы обработать зону бикини, ноги, руки, спину, живот, подмышки и любой другой участок тела. Предварительная оценка объема работ и типа кожи позволит определить количество сеансов для полного избавления от нежелательных волос. Мастер предупредит клиента о противопоказаниях и о том, как действовать после проведения сеанса лазерной эпиляции. Безопасность и здоровье превыше всего.
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