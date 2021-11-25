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четверг, 25 ноября 2021 10:48

Действенная лазерная эпиляция от специалистов из "LaserVille"

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Удалением нежелательных волос занята каждая девушка. Есть большое количество действенных домашних методов, но большинство женщин пользуются усовершенствованными методиками, которые направляются на комплексное воздействие и полное уничтожение волос. Речь идет о лазерной эпиляции. Ее заказывают даже мужчины.

  Действенная лазерная эпиляция проводится не за один раз
Действенная лазерная эпиляция проводится не за один раз

Обработка кожи осуществляется лазером, повреждающим волосяной фолликул. Действенная лазерная эпиляция проводится не за один раз, а за несколько сеансов. Их количество определяется исключительно специалистом после того, как будет оценен тип кожи и количество волос. Мастер подберет соответствующий лазерный инструмент и настроит необходимую мощность.

Плюсы лазерной технологии

У этого способа есть несколько очевидных преимуществ:

1. Высокая эффективность. После первых процедур гарантируется удаление до 98%. Результат может сохраняться до 7 лет. Альтернативные способы удаления волос подобных результатов не дают;

2. Отсутствие боли. В сравнении с другими методиками удаления волос, лазерная эпиляция безболезненная;

3. Быстрота проведения сеанса. Обработка верхней губы займет до 10 минут, но чем больше участок кожи, тем дольше будет проходить процедура. В среднем это самый быстрый сеанс по удаление волос;

4. Отсутствие последствий. Кожные покровы не задеваются, потому что обработке поддаются только фолликулы. Также отсутствует раздражения, покраснения, аллергия и синяки;

5. Безопасность. Прицельное воздействие на пигмент меланин гарантирует защиту от повреждений кожи. Кровеносная и лимфатическая система не пострадают от подобного воздействия;

6. Удаление вросшихся волос. Вероятность появления вросшихся волос практически нулевая, а при их наличии лазер удаляет без последствий.

Применяется профессиональное оборудование от компании DEKA – МОТUS АХ. Длина волны аппарата – 755 нм, что является эффективным показателем для борьбы с волосами.

Преимущества сотрудничества с "LaserVille"

Специалисты готовы обработать зону бикини, ноги, руки, спину, живот, подмышки и любой другой участок тела. Предварительная оценка объема работ и типа кожи позволит определить количество сеансов для полного избавления от нежелательных волос. Мастер предупредит клиента о противопоказаниях и о том, как действовать после проведения сеанса лазерной эпиляции. Безопасность и здоровье превыше всего.

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