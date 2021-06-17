Что подарить ребенку: выбираем презент по возрасту

Отличный вариант детского подарка - мягкие игрушки

Выбор подарка для ребенка - это всегда сложный, ответственный процесс, ведь хочется и порадовать его, и купить что-то действительно полезное. Чтобы не теряться среди разнообразия товаров, прочтите наш небольшой гид. Мы подробно расскажем, как подобрать презент для деток разного возраста.

Новорожденному

Недавно появившемуся на свет младенцу подойдут погремушки и прорезыватели. В этот период жизни внимание карапуза привлекают цвета, звуки и текстуры, поэтому выбирайте яркие разноцветные изделия с шерудящими элементами и различными наполнителями.

Отличный вариант - мягкие игрушки. Плюшевый зайчик или мишка может стать верным спутником в кроватке и любимчиком крохи на долгие годы. Не забудьте проверить, чтобы будущие презенты были изготовлены из гипоаллергенных материалов, безопасных для здоровья.

Ребенку от 3 лет

Как только малыш подрастает, то сразу превращается в непоседу - ему нужно все трогать, нажимать, дергать и изучать. Так, для подарка подойдут развивающие игрушки, пазлы, конструкторы, а также раскраски, фломастеры и всевозможные аксессуары для рисования.

Хорошая идея презента - наборы от бренда "Чико" со звуковым сопровождением, кнопками и другими интерактивными элементами. Малыш сможет познавать окружающий мир и учиться взаимодействовать с предметами.

Школьнику

Ученику младших классов рекомендуем купить наборы для опытов или творчества. Первые помогают изучать анатомию человека, космос, различные химические и физические процессы. А вторые - развивать талант к рисованию, вышивке, лепке, плетению и прочему.

Еще один хороший вариант - настольные игры. Например, "Монополия Джуниор" поможет разобраться в сложных отношениях рыночной экономики, а "Морской бой" научит принимать тактические решения. Для веселых вечеров в большой компании можно выбрать игры попроще, вроде "Дженги" и "Шарад".

Надеемся, праздник пройдет хорошо, а именинник останется доволен своим подарком.