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среда, 28 апреля 2021 15:46

Что нужно знать перед покупкой велосипеда?

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Удачно совершенные покупки всегда доставляют удовольствие и долго служат своему хозяину. Нет ничего приятнее для любителей кататься по городу или велотреку, чем купить велосипед, который превосходно заменит прогулки, занятия в спортзале и даже в каких-то случаях автомобиль.

  Веломагазин LetsBike предлагает блестящий двухколесный транспорт по доступным ценам
Веломагазин LetsBike предлагает блестящий двухколесный транспорт по доступным ценам

Веломагазин LetsBike с огромным удовольствием подберет оптимальный новенький байк, который станет для Вас не только дополнительными "ногами", но и самым любимым видом транспорта и будет как внешне, так и функционально отображать Ваш характер!

Наши компетентные менеджеры проконсультируют Вас по поводу характеристик каждого товара и предложат варианты на любой вкус и бюджет: веломагазин является официальным дилером велосипедов бренда: Merida, Kellys, Fuji, Leon, Cyclone, Winner, Kinetic, Royal Baby и многих других проверенных торговых марок.

Если вы уже определись, какой именно нужен двухколесный снаряд, все характеристики моделей возможно изучить в интернет-магазине и купить онлайн, что сэкономит время и позволит быстрее прокатиться на новом приобретении!

Отправляемся в путешествие на удобном велике или на что нужно обратить внимание при его покупке

Чтобы с удовольствием и комфортно покорять на велосипеде сотни километров, необходимо учитывать ряд особенностей: как правильно выбрать велосипед, на что обратить внимание перед покупкой и какие необходимы дополнительные аксессуары.

Вам не придется переплачивать за ремонт и дополнительные изделия, если изначально учесть следующие моменты:

• Размер рамы под рост. Первое правило байка - он должен быть удобным. В нашем магазине имеется возможность проехаться на велосипеде перед покупкой, чтобы убедиться, что высота рамы подходит по росту. В ассортименте также имеются модели, в которых производители сделали возможным регулировать высоту. Если вам очень понравилась модель, но кататься не комфортно, исправить это просто настроив велосипед под необходимые параметры;

• Размер колес. Интересный факт - от размера колес зависит скорость, развиваемая на велосипеде, и его проходимость. В зависимости от целей использования двухколесного транспорта, модели имеют разный размер: городские оснащены широкими колесами, чтобы легко преодолевать препятствия на дороге, а вот на шоссейных - тонкие, для большей скорости;

• Комплектующие – если вы хотите улучшить или украсить свой байк, специализированный веломагазин LetsBike может предложить вам качественные и прочные дополнительные детали для любых моделей. Для каждого типа велосипеда существуют свои необходимые комплектующие и рекомендованные материалы, из которых они должны быть выполнены. Наши менеджеры осчастливили несколько десятков велолюбителей в г. Киев и готовы помочь Вам - рассказать про разновидности деталей, чем они отличаются и точно ли подходят под ваш байк!

Расскажем все о выбранном велосипеде и подберем подходящий вариант для каждого, независимо от пола и возраста пользователя!

Полезное видео по подбору гравийного велосипеда:

Что еще вы получите, приобретая велосипед мечты в LetsBike?

Придя в наш веломагазин Вас встретит сверкающий двухколёсный транспорт положительно зарекомендовавших себя торговых марок по доступным ценам. Все модели велосипедов отвечают заявленным характеристикам производителя:

• Гарантия от производителя — на каждую реализуемую модель представляется гарантия, если велосипед выйдет из строя в течении установленного срока по вине производителя. Производитель исправляет последствия в виде царапин, вмятин и других дефектов, если они произошли не по вине покупателя.

• Сервисное обслуживание – чтобы байк служил верой и правдой длительное время, все модели нуждаются в осмотре и обслуживании. Все это вы сможете сделать в одном месте по привлекательным ценам!

Приходите к нам или сделайте заказ в интернет-магазине: Вас ждет большой ассортимент, только качественный товар и бесплатная доставка при заказе товара.

От нас вы уйдете только с хорошими покупками!

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