Что делать, если автомобиль попал в ДТП

Обычно побывавший в ДТП автомобиль приносит мучительный процесс его владельцу, при котором нужно решить вопрос, восстанавливать авто или продавать. Если продавать, то как, за сколько? Если ремонтировать, то где, сколько нужно вложить, где взять эту сумму, окупится ли ремонт? Чтобы избежать всех этих сложностей, обратитесь в компанию TopVykup по выкупу автомобилей после ДТП. Вопрос с вашим авто решится за час, если ДТП произошло в Киеве. Чуть дольше, если вы находитесь в области, но тоже оперативно. Заметьте, мы не берём с вас денег ни за эвакуатор, ни за выезд оценщика. Все расходы лежат на нас.

TopVykup - компания по выкупу автомобилей после ДТП

Почему нам доверяют

• Индивидуальный подход к каждому клиенту.

• На месте ДТП мы оказываем поддержку и сопровождение. Специалист оценит ущерб и озвучит сумму выкупа, проконсультирует вас по ситуации, причем абсолютно бесплатно. Мы сами заберём машину с места аварии. А все документы подготовят наши юристы, тоже безвозмездно. То есть мы обеспечим снятие авто с учёта и переоформили право собственности.

• Договор дает гарантию законности сделки купли-продажи. За 15 лет работы мы ни разу не просили возврата денежных средств, даже если оценщик ошибся со стоимостью выкупа ввиду неявных дефектов машины после аварии.

• Стоимость выкупа, которую мы предлагаем за ваш автомобиль, гораздо выше, чем на рынке. Мы восстанавливаем машины годами и знаем, сколько стоит весь этот путь. Поэтому готовы платить больше, потому что уверены в своем профессионализме.

Процесс оформления выкупа

Как происходит автовыкуп в Киеве? Разумеется, для начала вам нужно оставить заявку. Если по телефону вы сможете подробно объяснить характер повреждений, а еще лучше, приложить фото, то уже дистанционно получите предварительный расчет стоимости выкупа. Дальше к вам приедет оценщик. На месте, после детального осмотра, он озвучит вам конечную сумму.

Если автомобиль не может передаваться самостоятельно, его заберет эвакуатор. Вы же поедете в МРЭО в сопровождении нашего юриста. Там вы составите договор передачи прав, снимите с учета авто. Вся процедура занимает около часа, по истечении которого на руках у вас окажется озвученная сумма выкупа.

TopVykup - компания по выкупу автомобилей после ДТП

Если автомобиль находится под залогом, так как взят в кредит, то выкуп может занять больше времени. Стоит учитывать это при обращении и не требовать решения за час.

Еще один важный нюанс: мы не покупаем авто старше 1995 года выпуска. Во всех остальных случаях мы решаем вопросы и с авто с пробегом, и берём битые машины. Если даже ваш автомобиль просто требует капитального ремонта, на который средств у вас нет, мы можем его забрать за выгодную цену. Так вы решите проблемы с ремонтом, а мы сделаем свою работу, как всегда, качественно. Цены на битые авто у нас ниже рынка не более, чем на 10%, это действительно выгодное предложение.

Какие повреждения бывают

Критерии оценки аварийных авто:

• К легким относятся повреждения, включающие царапины и вмятины без деформации корпуса. Сюда же можно отнести ободранную краску.

• Средняя степень подразумевает автомобиль в состоянии, при котором он может передаваться на буксире. Принимаются помятые багажник и боковые двери.

• Если требуется работа эвакуатора, то речь идет о повреждениях тяжёлого характера. Здесь в работу вступает наша тяжёлая артиллерия.

Независимо от характера повреждений автомобиля, мы сопровождаем вас на протяжении всего пути передачи авто и получения вами наличных денег. ДТП - не приговор. Решить проблемы с битым авто для нас - обычная практика, а для вас - избавление от лишних трат денег и времени.