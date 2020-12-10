Черепица – идеальное решение для вашего дома

Со временем черепица не поменяет цвет, не будет поддаваться коррозии и другим влияниям. Фото: Фактум

Большинство кровельных систем создаются в соответствии с современными методиками и технологиями. К тому же есть универсальное решение под любые задачи, а именно металлочерепица. Это наилучшая кровля для дома, промышленного или коммерческого объекта. Высокое качество продукции соответствует большому количеству стандартов и норм.

Завод "КМ" предлагает металлочерепицу в ассортименте с возможностью выбрать даже самые уникальные формы и конструкции. Посетив сайт каждый клиент может ознакомиться с категориями товаров, характеристиками и параметрами. Для наглядности есть фотографии черепицы и видео производственного процесса.

Секреты популярности металлочерепицы

Обустройство кровельной системы с помощью металлической черепицы является большим преимуществом благодаря следующим особенностям этого материала:

• огнестойкость и высокая физическая устойчивость;

• безопасность для здоровья благодаря экологически чистым материалам;

• простота и легкость монтажа при любых условиях;

• сохранение своих свойств после резких температурных перепадов;

• устойчивость к влиянию кислотных осадков.

Со временем черепицы не поменяет цвет, не будет поддаваться коррозии и другим влияниям. По желанию клиента может быть подготовлена и фальцевая кровля. О ней можно прочитать здесь, где есть также форма заказа. Если возникнут вопросы – менеджеры на них ответят и дадут рекомендации.

Особенность фальцевой кровли в том, что она получается сплошной без сквозных отверстий, а это исключает применение герметика и других разновидностей уплотнения. Соединения бывают плоскими и вертикальными, при этом используют механическое крепление или специальный инструмент.

Битумная черепица

Данное кровельное покрытие также является одним из самых долговечных и надежных. Ознакомиться с данным материалом лучше всего тут, где заодно есть возможность сделать заказ с предварительным расчетом черепицы по калькулятору. Главным плюс в том, что она способна повторить любую форму кровельной системы, создавая купола и многое другое.

Битумная черепица бесшумная, она обладает малым весом, а удобство установки обеспечит быстрый монтаж. Материал может удивить своим качеством и стойкостью даже самых требовательных покупателей. К тому же в ассортименте есть огромное количество образцов на выбор.