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пятница, 14 мая 2021 11:28

Чем выгоден кредит под залог недвижимости и где его получить в Киеве?

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В современном мире многие уже для себя открыли преимущества залогового кредитования. Некоторые еще сомневаются и изучают, что они получат от такого займа. Хотим обратить внимание, что кредит под залог недвижимости в Киеве, взятый в надежной компании, такой как UniGroup, дает возможность:

Пользоваться деньгами в настоящий момент, а не откладывать мечты в долгий ящик.

Получить крупную сумму денег у одного кредитора, которой хватит на внедрение в жизнь всех планов.

При появлении возможности погасить ссуду раньше, это можно сделать без комиссий и штрафных санкций.

Кредитные средства могут помочь в достижении многих важных целей.

Выгоды залогового кредитования

Большая часть работающих в Киеве людей проживает либо в Киевской области, либо арендует жилье. Это объяснимо, ведь цены на квартиры и дома в столице очень высокие. Также не маленькая стоимость жилых и нежилых помещений в радиусе 40 км от черты города. Деньги при такой ценовой политике и нынешних зарплатах (даже киевских) на собственное жилье придется собирать несколько лет, а то и десятилетий. Платить за съемную квартиру или комнату также приходится достаточно много.

Есть ли выход из этого замкнутого круга? Да, разорвать его можно, если оформить кредит под залог недвижимости в Киеве. Благодаря взятым в долг деньгам, есть возможность жить в своей квартире и при этом постепенно выплачивать ссуду.

 

Бывают ситуации, когда уже есть собственное жилье, собрана определенная сумма денег и хочется ее куда-то выгодно вложить. Депозит - это в большинстве случаев лишь возможность сохранить накопленные средства, т.к. ставка по нему не перекрывает даже процент инфляции. Для получения видимого эффекта от вложений в драгоценные металлы или ценные бумаги необходимы крупные суммы денег. При этом зачастую процентные ставки по дивидендам не радуют вкладчиков.

Покупка недвижимости - это выгодное капиталовложение. Приобретенный объект можно использовать в собственных целях или сдавать в аренду, получая прибыль. Даже если Ваших сбережений еще недостаточно для того, чтобы купить понравившееся жилье или нежилое помещение, есть возможность оформить займ и приобрести выгодный вариант уже сейчас. Сдавая дополнительное имущество в аренду, будет возможность погашать кредит под залог недвижимости в Киеве за счет арендаторов. В случае, если Вы приобретаете недвижимость для себя, у Вас появится возможность выбрать понравившийся вариант, а не тот, на который хватает денег. При этом Вы будете платить ежемесячные платежи по кредиту, а не за съемное жилье. Несколько месяцев или лет, в течение которых придется выплачивать ссуду, пробегут быстро, зато взятая за заемные средства квартира останется в Вашей собственности.

Деньги, полученные в кредит под залог недвижимости в Киеве способен стать тем важным финансовым "вливанием", которое даст второе дыхание Вашему бизнесу и помогут удержать его на плаву во время сложной финансовой ситуации.

Где оформить залоговый займ

Однако важно тщательно выбирать кредитора, обращая внимание на условия предоставления ссуды. Например, компания "UniGroup" выдает кредит под залог недвижимости в Киеве:

 

в сумме от 30 тыс. грн до 50 млн грн;

под 1,5 % в месяц;

на срок от 2 месяцев до 5 лет;

не требуя предоставления справки о доходах и несудимости;

заемщикам с неидеальной кредитной историей.

Подробную информацию об условиях кредитования Вы сможете получить у менеджера компании UniGroup. Связаться с ним легко, позвонив по номеру на сайте компании или заказав обратную связь. Уточнив все нюансы относительно Вашего запроса, уже через 10 минут Вас уведомят о результате.

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН КРЕДИТ" (код по ЕГРПОУ 40518384, свидетельство о регистрации ФУ серия ФК № 770 от 07.07.2016 года). Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) выдана Нацкомфинуслуг распоряжением №1310 от 25.04.2017 года.

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