Чехол-аккумулятор сделает ваш гаджет еще полезнее

В интернет магазине Ukrtehnica можно выбрать чехол-батарею на любой вкус

Большинство людей сегодня не могут представить себе жизнь без смартфонов. Эти гаджеты стали инструментом заработка, развития, обучения, общения с родными и друзьями, источником новостей и справочной информации. Для того, чтобы устройство могло исправно выполнять свои функции, следует обеспечить его питанием.

Но не всегда есть возможность подключиться к сети. В таких случаях помогут чехлы со встроенными батареями. Их еще называют чехол-батарея или чехол-зарядка. Они почти не отличаются от обычных, но помимо защиты могут подпитать смартфоны энергией. С его помощью гаджет будет работать в полтора-три раза дольше - в зависимости от емкости встроенной батареи.

Заряжается от кабеля Lightning, есть кнопки включения аксессуара и датчик уровня энергии, которую можно использовать. Благодаря этому пользователь рассчитывает продолжительность автономной работы мобильного устройства.

Чехол-батарея надежно защищает смартфон от ударов, падений, появлений сколов, потертостей, трещин и царапин. Прорезиненная поверхность предотвращает выскальзывание из руки или поверхности передней панели автомобиля.

В интернет магазине Ukrtehnica можно выбрать чехол-батарею на любой вкус. Выбирайте разные цвета, габариты и емкости. Таким образом, помимо питания и защиты, есть возможность добавить оригинальности смартфону.

Большой популярностью пользуется чехол аккумулятор для iPhone 12 mini. Сам смартфон просто идеален для тех, кто любит управлять мобильным одним движением руки. Но батарея имеет малую емкость, заряда не хватает для длительной работы всех приложений и функций гаджета.

Power bank для iPhone 12 mini не всем подходит из-за больших размеров и веса. Его не удобно носить в сумке или кармане куртки. Гораздо лучше подходит чехол-аккумулятор для iPhone 12 mini. Выбирать его необходимо с учетом мощности встроенного аккумулятора. Для активных пользователей телефона понадобится модель с емкой батареей, например, в 6000 мАч или более. Для среднестатистического пользователя оптимальным вариантом будет чехол с батареей iPhone 12 mini с емкостью до 4500 мАч.

Интернет-магазин Ukrtehnica предлагает сертифицированные, безопасные и качественные чехлы-зарядки для iPhone 12 mini. Сотрудничают только с поставщиками и производителями, которые отлично зарекомендовали себя. На чехлы-аккумуляторы дается гарантия 30 дней.

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