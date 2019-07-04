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четверг, 04 июля 2019 16:20

Чего не хватает вашей прихожей

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Как создать уютную домашнюю атмосферу в коридоре? Большую роль играет правильно подобранная мебель. Чтобы аккуратно разложить вещи, а обувь убрать с прохода, понадобится комплект для прихожей. Вы можете купить готовый гарнитур или самостоятельно, на свой вкус, подобрать мебельные конструкции, по размеру и функциональности полностью соответствующие вашим ожиданиям. Без каких предметов мебели невозможно представить себе прихожую?

Шкаф в коридор

В первую очередь понадобится мебель для верхней одежды:

1. Угловой шкаф – при компактных размерах прекрасно справляется с ролью системы для хранения одежды, поэтому его часто покупают для небольшой прихожей. Вы можете выбрать модель с одной или двумя распашными дверцами, за которыми скрывается вешалка для одежды и полочки. Также существуют угловые шкафы, состоящие из угловой секции и боковых пеналов.

2. Шкаф-купе – универсальный и практичный. Чтобы он не забирал пространство в прихожей, выбирайте конструкции с зеркальными фасадами, которые зрительно увеличивают помещение. Практичный выбор – шкаф, состоящий из открытой части с вешалкой для одежды, и отделения, закрытого раздвижным фасадом.

  Несколько советов, как создать уют в прихожей
Несколько советов, как создать уют в прихожей

Решив купить шкаф для прихожей, вы обратите внимание, насколько проще стало поддерживать порядок в доме – теперь все вещи хранятся на местах, и коридор выглядит аккуратно и уютно.

Полка для обуви

Бесконечные пары обуви, расставленные на полу и постоянно загораживающие проход – не самое приятное зрелище. Поэтому многие решают приобрести такие предметы мебели:

Тумба под обувь – позволяет упорядочить туфли, сапоги, комнатные тапочки, и убрать их с поля зрения. Если в ней хранить обувь, она прослужит Вам несколько сезонов и сохранит опрятный внешний вид.

  Несколько советов, как создать уют в прихожей
Несколько советов, как создать уют в прихожей

Банкетка – сочетает в себе полку для обуви и мягкую скамью. Особенно она пользуется популярностью среди семей с маленькими детьми и людьми почетного возраста – на ней удобно присесть, чтобы завязать шнурки, застегнуть молнию в сапогах или обуть босоножки.

  Несколько советов, как создать уют в прихожей
Несколько советов, как создать уют в прихожей

В мебельном магазине "Табуретка" Вы найдете шкаф для коридора, полку для обуви, комод, вешалку для одеждыи другие предметы, которые привнесут в Ваш дом комфорт и уют. Продуманный до мелочей интерьер прихожей позволяет окунуться в мир домашнего тепла, как только Вы переступите порог своей квартиры.

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Дата
04
июля

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