Бюджетно, но креативно: как подобрать идеальный подарок для кого угодно

По несколько раз в год нам приходится ломать голову над проблемой, пожалуй, всего человечества - "Что подарить?". С одной стороны всегда и любому приглянется какая-то драгоценность, путевка на отдых или ужин в дорогом ресторане. Но не всегда имеем на это средства, тем более сейчас, учитывая нестабильные заработки большинства украинцев во времена пандемии. В таком случае подарить можно эмоции, но параллельно хочется, чтобы подарок можно было сохранить как память о хорошем день.

Каким должен быть идеальный подарок?

Итак подумаем, каким должен быть идеальный подарок?

- Оригинальный. Необычные, креативные подарки всегда по достоинству оценят. При этом оригинальной можно сделать любую вещь — чашку, букет цветов или одежду, например заказав печать на футболках.

- Практичный. Идеальный подарок должен приносить не только радость, но и пользу. Всегда приятно знать, что вашим подарком с удовольствием пользуются, а не он пылится в темном углу шкафа.

- Адресный. Хороший подарок должен быть подобран индивидуально для того человека, которому его преподносят. Вещь должна быть такой, которая будет характеризовать одну конкретную личность и не подойдет никому другому. Это будет говорить о вашем особом отношении и точно порадует адресата.

Согласитесь, найти подарок, который будет отвечать всем трем качествам не легко. Но решение проблемы знают специалисты полиграфии Bistroprint. Они занимаются печатью на любых вещах, чем помогают создать удачный подарок за небольшие деньги.

Например, обычная футболка не будет никому интересна. Но, если на нее нанести смешное совместное фото с друзьями, особое выражение, смысл, которого поймете только вы, изображение QR-кода, который покажет ваши соцсети, то вещь сразу становится невероятно крутой. Также одинаковые, но необычные футболки можно заказать для семейного отдыха, молодоженов, коллег на работе или вечеринки. Такие вещи имеют индивидуальность, особенность, помогают выделиться из серой толпы

Каким должен быть идеальный подарок?

Трудно подобрать размер одежки - не беда. Можно выбрать чашку с принтом. Например, подарите маме чашечку с вашим рисунком, который посвящали ей в детстве или пазл с семейным фото. Убеждены такие сюрпризы не только имеют пользу, но и доставят кучу эмоций.

Если хотите чего-то ну очень креативного и необычного, то Bistroprint имеют профессиональных дизайнеров, которые вместе с вами придумают крутое изображение для печати.

Заказ выполнят в течение суток, а если надо очень быстро, то всего за 30 мин. То, что надо, когда подарок необходим, а времени на все мало. Несмотря на скорость, печать будет качественной и экологически безопасной. Изображение приятное на ощупь, в точности передает цвета, не выцветает, не выгорает и не портится после стирки.

Оформить заказ можно по телефону, на сайте полиграфии или по электронной почте. Готовое изделие компания доставляет по всей Украине.

Каким должен быть идеальный подарок?