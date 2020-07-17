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понедельник, 20 июля 2020 13:41

Бум в косметической индустрии: в чем секрет корейских средств ухода

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Бум в косметической индустрии: в чем секрет корейских средств ухода

В последние годы корейская косметика стала едва ли не самой популярной среди модниц. За невероятную действенность и качество ее выбирают не только азиатки, а и европейки. Именно поэтому косметические средства Кореи является одним из лидеров экспорта среди подобной продукции в мире.

"Корейские производители неустанно работают над эффективной формулой средств. Используют самые эффективные технологии и лучшие компоненты. Цель корейских косметологов привести кожу в столь безупречное состояние, что макияж не понадобится. Потому что зачем маскировать недостатки, если от них можно избавиться. Азиатки имеют другой тип кожи, чем европейки . Она менее подвержена старению и плотная, поэтому их косметика содержит больше активных веществ. Однако их средства прекрасно подходят и для нас. На нашей коже даже более эффективны", - говорит косметолог Ирина.

Выбор корейской косметики тоже достаточно разнообразен. Есть множество средстве для ухода и макияжа. Подробнее с видами корейской косметики можно ознакомиться на сайте специализированного магазина Korean Beauty.

Средства для лица

Уходу за лицом следует уделять особое внимание. Очищать, тонизировать и увлажнять кожу в несколько этапов. Соответственно и средств много видов. Korean Beauty предлагают лосьоны, тоники, скрабы, гели для умывания. Они глубоко очищают кожу от грязи и макияжа, делают ее мягкой. Давно на пике популярности и корейские маски для лица. Они содержат только натуральные компоненты. Тщательно увлажняют, омолаживают, подтягивают овал и улучшают цвет лица.

Средства для тела

Идеальным должно быть не только лицо, но и все тело. Специалисты Korean Beauty имеют чем порадовать и здесь. В магазине есть разные гели для душа, кремы, скрабы, лосьоны, средства ухода для рук и ног. Косметика создана на основе растительных экстрактов, улиткового муцина, гиалуроновой кислоты. После регулярного использования этих средств исчезнет сухость, увеличится эластичность и мягкость, вернется сияние и красота кожи.

Средства для волос

Кто не мечтает о роскошных густых и главное здоровых волосах. Мечты становятся реальностью после комплексного ухода с использованием корейских средств. Чтобы сохранить красоту волос, укрепить его и стимулировать рост, стоит удачно компоновать качественные шампуни бальзамы или кондиционеры. Хорошим дополнением будут маски, масла и сыворотки для волос.

Косметика для макияжа

Успеха корейцы достигли и в разработке декоративной косметики. Выбирать есть из чего: помады, карандаши и блески для губ, тени, подводки для глаз, туши для ресниц и гели для бровей. Особыми являются тональные основы. Именно с помощью уникальных ВВ-кремов корейская косметика приобрела огромную популярность. Они прекрасно матируют кожу и держатся весь день при любых погодных условиях.

Купить все эти средства можно в одном месте - магазине Korean Beauty. В ассортименте имеется большой выбор различных брендов по приятным ценам. Также можно приобрести пробники, чтобы оценить результат и понять как действует и подходит ли для Вашего типа кожи или волос. Это очень удобно, можно подобрать именно то, что нужно Вам и в дальнейшем сделать верно заказ. Порадуют выгодные акции, скидки и подарки. Например, при заказе товара от определенной суммы вы получите пробники-саше или маску для лица.

Первый клиент получит приятный бонус - 5% скидки на любой товар. Также магазин имеет накопительную систему скидок, достаточно лишь авторизоваться. Каждый заказ позволяет получить еще больший процент скидки на следующую покупку.

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