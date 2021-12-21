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среда, 22 декабря 2021 10:33

Будущее уже началось: образование, без которого не обойтись современным детям

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Классическая система образования постепенно теряет преимущества. Формат обучения, в котором все должны знать одинаково хорошо школьные предметы, не подходит новому поколению. В приоритете - знание узкого профиля по дисциплинам, которые будут востребованы завтра, а не только сегодня. К примеру, обработка и хранение информации, программирование, искусственный интеллект, работа с биотехнологиями. Кроме того, люди должны научиться дистанционно усваивать навыки и при этом не получать негативные эмоции. Это позволит быть мобильным, быстро реагировать на запросы и сэкономить самый ценный ресурс – личное время.

Качественная "дистанционка" вместо школы: миф или реальность

Пандемия коронавируса показала, как важны умения работать с информацией и самоорганизация. Временная "дистанционка", которую организовали обычные школы, не научила детей этим навыкам, ведь и сама не имела наработанных методик в онлайн-образовании. Подготовить детей к новым реалиям, которые ждут их после выпускного, можно с помощью дистанционной школы. Здесь образование доступно для учащихся с 1 по 11 классы, независимо от места жительства или уровня знаний. Лицензированные школы выдают аттестат государственного образца о получении среднего образования.

Дистанционное обучение не похоже на заочное. В нем используются комбинированные методики – от самостоятельной проработки темы до обсуждения ее с учителем в онлайне. К тому же, существует разница между дистанционкой и онлайн обучением. Работа "в режиме реального времени" является составной частью качественного дистанционного образования. И выбирать основную школу для ребенка лучше именно дистанционную, в отличие от внешкольной деятельности.

Основные преимущества "дистанционки" заключаются в следующем:

  1. Разноплановость материала: теория, видео, тесты, онлайн-экскурсии, практика, консультации в режиме реального времени. При этом часть материала подается в игровом формате.
  2. Удобный темп обучения. Ребенок может выполнять задание в любое время и просматривать информацию столько раз, сколько нужно. Такой формат особенно актуален для спортсменов, музыкантов и учащихся, имеющих особые потребности.
  3. Индивидуальность. Этот аспект школы реализуют по-разному. Например, в дистанционном лицее "Теорема" учащегося "подтягивают" по предметам, по которым он имеет поверхностные знания. Программу за два-три предыдущих года проходят с ним в ускоренном темпе и постепенно выводит его на уровень всего класса. Обучение в лицее качественное и доступное. К тому же, в "Теореме" до конца декабря действует акция: каждый новый ученик после заключения договора получает в подарок веб-камеру для полноценных дистанционных занятий.
  В лицее "Теорема" дети обучаются с 1 по 11 класс
В лицее "Теорема" дети обучаются с 1 по 11 класс

Таким образом, дети учатся самостоятельно прорабатывать информацию, мотивированные через персонализацию и интересный подход к знаниям, развивают навыки системной работы в домашней атмосфере.

Вне школы: какие занятия перспективны

Современных детей не следует ограничивать спортом или хобби-кружками. Они быстро развиваются, разбираются в гаджетах, поэтому способны овладевать сложной информацией. Школьнику важно изучать глобальный язык - английский или китайский - и получать базовые знания в области прогрессивных профессий.

Если основное обучение происходит дистанционно, дополнительное образование лучше выбрать в формате оффлайн. Так ребенок получит еще одну возможность для социализации и прямой контакт с преподавателем на занятии.

Другой критерий к внешкольным курсам – обучение по современным методикам, например, системе STEAM. Она развивает способность обучаться, а не просто запоминать. В рамках одной темы дает знания по нескольким дисциплинам. Такая система реализована, в частности, в школе ROBOT SCHOOL. Здесь дети создают робототехнику – от эскиза до конструирования робота и создания к нему компьютерного софта. То есть развивают творческие способности через рисование, учатся моделированию и программированию. Для старших детей в школе робототехники предлагают другие направления:

  1. создание компьютерных мини-игр;
  2. 3D-моделирование;
  3. построение сложной робототехники, трансформеров;
  4. языки программирования;
  5. работа с искусственным интеллектом;
  6. инженерные технологии;
  7. электроника.
  В "Robot School" дети используют собственный потенциал на 100%
В "Robot School" дети используют собственный потенциал на 100%

Курсы такого плана повышают успеваемость по школьным предметам и закладывают навыки трех профессий – программиста, инженера и кибернетика. Доступны для детей от 4 до 16 лет.

При выборе обучения для ребенка важно соблюдать баланс дистанционных технологий, прогрессивных технических навыков и живого общения со сверстниками. Так личность будет развиваться гармонично и в будущем будет иметь значительные преимущества на рынке труда.

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22
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