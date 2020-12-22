Брендовые комоды: правила выбора и рекомендации специалистов

ТЦ 4ROOM предлагает доступные решения под любые запросы клиентов

Большинство жителей неоднократно задумывались об оптимизации дома и отдельных комнат. Всегда хочется, чтобы свободного пространства было как можно больше. Решением данной проблемы может стать покупка специального комода, который размещается в самом уютном и удобном месте с получением быстрого доступа к вещам.

Это многофункциональный вариант мебели, умещающий как специализированные, так и общие вещи. Каждый желающий сможет выбрать комоды на этой странице, где есть предложения под любые запросы. Иногда комоды используются в виде пеленального столика, а иногда это прекрасная альтернатива большому шкафу в спальной комнате.

Комод – универсальная мебель для дома

В большинстве случаев компактный и удобный комод станет отличным решением для дома. По своей сути он может заменить шкаф, потому что в комоде есть несколько выдвижных ящиков, обладающих большими нишами. По желанию можно выбрать высокий комод здесь, где ассортимент наполнен большим количеством предложений от известных производителей. Качество комодов подтверждается отзывами.

Иногда девушки и женщины используют небольшие комоды как трюмо, ведь там можно установить зеркало и косметические наборы. Комбинируя, таким образом, элементы декора создаются полноценные композиции. Иногда комоды поставляются как модульные элементы, что также обеспечит идеальное комбинирование.

В гостиной комнате комод может стать так называемой тумбой под телевизор или музыкальный центр. Интернет магазин мебели ТЦ 4ROOM предлагает доступные решения под любые запросы клиентов. Стоит лишь определиться со своими запросами и в результате сделать удачный выбор. Доставка мебели работает по всей Украине.

Материалы изготовления комодов

Традиционно используется три вида материалов:

1. Натуральное дерево. Характеристики этого материала преобладают, но стоимость мебели из натурального дерева не всем доступна.

2. ДСП. Изготавливаются специальные плиты из деревянной стружки, после чего они обрабатываются и запускаются в производство мебели.

3. МДФ. Схожий с ДСП материал, но обладает лучшими характеристиками и высокой прочностью при этом.

Кроме материалов клиентам необходимо определиться с цветом комода, его структурой и характеристиками. Возможно, придется сделать индивидуальный заказ, потому что готовые модели не подходят под условия эксплуатации.