Брендовые изделия и украшения покупают в Luxgroups

Изысканные часы или ювелирные изделия от известных брендов купить в последнее время не так просто. Карантин внес коррективы как в торговлю так и в обновление ассортимента. Но расстраиваться не стоит, ведь для клиентов интернет магазина Luxgroups выход есть.

"Когда-то здесь купил свои первые швейцарские часы. Тогда только начинал свой бизнес и получил хороший доход на конец года. Решил сделать себе памятный подарок. До этого долго ходил по магазинам, изучал ассортимент и нюансы покупки. Часы компании Breguet стоили несколько тысяч долларов. Но я до сих пор помню те ощущения, когда впервые их увидел: дорогая коробка, специальный сертификат, до блеска натертое стекло. Знаю точно, что те часы принесли мне уверенность в себе и желание зарабатывать больше. Сейчас мой бизнес разросся и я могу покупать больше, но доверяю компании Luxgroups. Здесь покупал и кольца, когда женился. Здесь заказываю подарки своей жене. Я точно уверен, что не попадусь на подделку", - рассказывает один из клиентов компании.

Действительно, когда говорят о Luxgroups то однозначно имеют в виду качество, соответствующую сертификацию и хорошее обслуживание клиентов. Компания существует на рынке уже много лет и обладает исключительным статусом официального дилера часовой биржи Chrono24 – мирового лидера среди ресурсов, на которых представлены самые роскошные часы. Занимается продажей швейцарских часов Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Rolex, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith и ювелирных изделий Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co, а также аксессуаров и меховых изделий.

В трудную минуту компания поддерживает клиентов и может помочь в тяжелом финансовом положении. На базе компании работает ломбард, который принимает в залог ювелирные изделия, швейцарские часы, жилье или автомобиль. Средства могут перечислить на безналичный счет или выдать наличными. Это выгодно для клиентов, ведь это быстрое решение финансовых вопросов, которое может стать нужным в определенный момент.

Также клиенты могут воспользоваться услугой - трейдинг. Для этого есть возможность обменять подержанное люксовое изделие на новое с доплатой. И при этом им не нужно никуда ходить. Специалисты на месте проведут оценку и напишут реальную цену изделия.