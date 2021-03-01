Бренд WAUDOG запустив конструктор уникального дизайна рулеток для собак

Сервис конструктора дизайна поводков-рулеток COLLAR помогает нанести на рулетку изображение и текст на свой вкус

Черниговский производитель товаров для домашних животных COLLAR Company создал конструктор уникального дизайна поводков-рулеток для собак WAUDOG. Используя сервис, владелец домашнего любимца может выбрать любой размер рулетки, нанести на нее изображение и текст на свой вкус. Получить персонализированную рулетку можно будет уже через 5-7 дней после заказа.

В придачу к индивидуальному дизайну, владелец животного может выбрать один из белее ста ярких рисунков WAUDOG. Наиболее популярные дизайны 2021 года - это NASA, Batman и Superman.

Сервисы персонализации приобретают все большую популярность по всему миру. Такие бренды как Nike, Puma, Levi's и Louis Vuitton уже предлагают клиентам становиться не просто покупателями, а содизайнерами своей продукции.

Сервис конструктора дизайна рулеток - уже не первый цифровой продукт COLLAR Company. Больше года производитель выпускает амуницию WAUDOG с QR паспортами, позволяющими вносить информацию о животных в международную базу данных.