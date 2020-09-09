Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон

Система Битбон активно развивается, занимается продвижением цифрового актива Битбон на международном уровне

Открытые торги Битбон стартовали два года назад. Пришло время подвести итоги работы компании за это время, проанализировать статистику и сделать выводы о динамике развития сервиса, для того чтобы понимать дальнейшие перспективы. Сервис все это время активно развивался, продвигал цифровой актив Битбон, а также запустил ряд обновлений, нацеленных на оптимизацию и расширение предоставляемых cервисом услуг.

До недавнего времени клиенты сервиса имели возможность покупать и продавать цифровой актив Битбон только за доллары США, однако перед стартом Майнинга Community PoS сервис Bit Trade предоставил выгодные условия покупки Битбон. На сегодняшний день пользователи могут приобрести либо же продать цифровой актив как за доллары, так и за евро, гривны, российские рубли и казахстанские тенге. Это привело к ощутимому увеличению количества участников системы Битбон, а именно майнеров.

Статистические показатели

Статистика работы сервиса Bit Trade с момента запуска открытых торгов Bitbon до июля 2020 года:

• число зарегистрированных клиентов сервиса Бит Трейд превысило 22465. Именно столько участников присоединилось к Системе Битбон.

• торговый оборот сервиса Бит Трейд составил 4 700 000 USD.

• общее число клиентов сервиса Бит Трейд, воспользовавшихся предоставленной возможностью покупки и продажи цифрового актива Битбон, — 14500.

• примерный нерыночный оборот покупки и продажи Битбон приблизительно составил 11 000 000 USD.

Мобильное приложение One Space в недавнем времени обновило свой функционал, дополнив его новым набором инструментов. Теперь пользователи смогут проводить финансовые операции, используя цифровой актив Битбон, инвестировать в бизнес-проекты и общаться между собой. Также им доступно управление своей учетной записью в Системе Битбон и Ассетбокс. Клиенты будут самостоятельно выбирать варианты обмена из других сервисов, взаимодействующих с Системой Bitbon. В White Paper Системы Битбон будет подробнее описан весь функционал.

Вывод

Анализ работы сервиса показал улучшение статистических показателей Bit Trade с момента запуска открытых торгов Bitbon. Система Битбон активно развивается, занимается продвижением цифрового актива Битбон на международном уровне, за счет чего заметен рост числа клиентов, присоединившихся к сервису Бит Трейд.