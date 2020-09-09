Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1368
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 900
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 360
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1431
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1647
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1395
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 630
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9936
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 153
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 15:12

Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон

  Комментировать
Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон
Система Битбон активно развивается, занимается продвижением цифрового актива Битбон на международном уровне

Открытые торги Битбон стартовали два года назад. Пришло время подвести итоги работы компании за это время, проанализировать статистику и сделать выводы о динамике развития сервиса, для того чтобы понимать дальнейшие перспективы. Сервис все это время активно развивался, продвигал цифровой актив Битбон, а также запустил ряд обновлений, нацеленных на оптимизацию и расширение предоставляемых cервисом услуг.

До недавнего времени клиенты сервиса имели возможность покупать и продавать цифровой актив Битбон только за доллары США, однако перед стартом Майнинга Community PoS сервис Bit Trade предоставил выгодные условия покупки Битбон. На сегодняшний день пользователи могут приобрести либо же продать цифровой актив как за доллары, так и за евро, гривны, российские рубли и казахстанские тенге. Это привело к ощутимому увеличению количества участников системы Битбон, а именно майнеров.

Статистические показатели

Статистика работы сервиса Bit Trade с момента запуска открытых торгов Bitbon до июля 2020 года:

• число зарегистрированных клиентов сервиса Бит Трейд превысило 22465. Именно столько участников присоединилось к Системе Битбон.
• торговый оборот сервиса Бит Трейд составил 4 700 000 USD.
• общее число клиентов сервиса Бит Трейд, воспользовавшихся предоставленной возможностью покупки и продажи цифрового актива Битбон, — 14500.
• примерный нерыночный оборот покупки и продажи Битбон приблизительно составил 11 000 000 USD.

Мобильное приложение One Space в недавнем времени обновило свой функционал, дополнив его новым набором инструментов. Теперь пользователи смогут проводить финансовые операции, используя цифровой актив Битбон, инвестировать в бизнес-проекты и общаться между собой. Также им доступно управление своей учетной записью в Системе Битбон и Ассетбокс. Клиенты будут самостоятельно выбирать варианты обмена из других сервисов, взаимодействующих с Системой Bitbon. В White Paper Системы Битбон будет подробнее описан весь функционал.

Вывод

Анализ работы сервиса показал улучшение статистических показателей Bit Trade с момента запуска открытых торгов Bitbon. Система Битбон активно развивается, занимается продвижением цифрового актива Битбон на международном уровне, за счет чего заметен рост числа клиентов, присоединившихся к сервису Бит Трейд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бит Трейд: анализ работы сервиса после запуска открытых торгов Битбон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола

29-летний мужчина исчез у пекарни

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 31986
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 14976
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 11754
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 11304
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7047
Новости компаний
С чего начать выбор шкафа?
С чего начать выбор шкафа? Просмотров: 198
В Харькове при поддержке фармкомпании "Здоровье" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов
В Харькове при поддержке фармкомпании "Здоровье" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов Просмотров: 27
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
 Просмотров: 207
SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ начинают акцию #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит украинцам передать до 500 000 гривен на нужды животных из приютов
SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ начинают акцию #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит украинцам передать до 500 000 гривен на нужды животных из приютов Просмотров: 36
Украинский бренд одежды VOVK представил абсолютно новый формат Campaign Autumn-Winter 20 \ 21
Украинский бренд одежды VOVK представил абсолютно новый формат Campaign Autumn-Winter 20 \ 21 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
Показали рейтинг партий перед выборами
6
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
2
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
1
Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный
Голосов: 5089
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua