БИОКОН выпустил художественный альбом "Мечты и судьбы"

16 мая в Национальном художественном музее Украины состоялась презентация альбома "Мечты и судьбы", с инициативой создания которой выступила компания "Биокон"

Компания "БИОКОН" поддержала инициативу искусствоведов по созданию альбома "Мечты и судьбы", посвященного творчеству украинских художниц XIX - XXI столетий. Авторы издания ставили целью показать, как в произведениях авторов отразились их мечты и судьбы, а главное - время, в которое им выпало жить и творить. Именно этот принцип - представить каждую художницу как человека своего времени, своего поколения - стал главным при подготовке издания.

"БИОКОН", который 25 лет выпускает косметику для женщин, реализует благотворительные проекты для здоровья женщины, присоединился и к поддержке "женского искусства". Альбом будет представлен на Книжном Арсенале, а основной тираж передадут художественным музеям Украины, специализированным библиотекам, вузам художественного профиля.

16 мая в Национальном художественном музее Украины состоялась презентация альбома "Мечты и судьбы", на которой присутствовали авторы издания Елена Старшинова и Галина Алавердова. Среди гостей были авторы современного искусства, чьи произведения вошли в альбом: Вера Ивановна Баринова-Кулеба, Елена Придувалова, Ирина Климова, а также поклонники художественного творчества.

Авторы альбома отметили, что издание создано с большим уважением к женщине.

"Альбом "Мечты и судьбы" посвящен женщинам, которые не могли и не могут жить без искусства. Нам действительно есть чем гордиться, ведь на нашей земле рождались звезды, имена которых вошли в мировое наследие. Нам есть, над чем задуматься, так как окружающий мир бывал жесток к женщинам-творцам, которые не подчинялись системе. Нам есть, кого поддерживать, ведь украинское "женское" искусство сегодня яркое, разнообразное, хрупкое и одновременно прочное. Именно о таких женщинах-художниках наше издание. За возможность создать такую замечательную и полезную книгу, особенно для молодежи, студентов, мы благодарим руководителя компании "БИОКОН", автора идеи по созданию альбома Шаховцева", - отметила Елена Старшинова.