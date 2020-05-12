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вторник, 12 мая 2020 18:35

Безопасность – это охранное агентство "Безпека ЛТД"

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Разработать современную систему контроля доступа, установить многомодульную систему видеонаблюдения или пожарной безопасности, обеспечить безопасность во время проведения важных деловых переговоров или массового мероприятия. Ко всем этим задачам необходимо подходить комплексно, прорабатывая даже незначительные на первый взгляд нюансы. Вот почему лучшим решением здесь становится охранное агентство "Безпека ЛТД".

Компания была создана ещё в 1992 году – изначально как детективно-охранное агентство, однако со временем перешла на технологичные решения, и сегодня это один из лидеров охранных услуг и систем сигнализаций в Украине.

Благодаря тщательно подобранному штату и использованию современных технологий и программного обеспечения "Безпека ЛТД" способна обеспечить идеальную безопасность по всем возможным направлениям. Ей доверяют большие компании, корпоративные и частные клиенты, рекомендуют друзьям и партнёрам по бизнесу.

 

Полный комплекс охранных услуг

"Безпека ЛТД" предоставляет широкий спектр услуг по каждому из видов охраны, а также предлагает комплексные меры безопасности для физических и юридических лиц.

• физическая охрана людей, объектов, мероприятий и грузов;

пультовая охрана частных домов и квартир, офисов, торговых точек, торгово-развлекательных центров

• GPS-мониторинг транспортных средств, охрана и сопровождение грузов;

• оснащение объектов техническими средствами контроля доступа, видеонаблюдения, автономной охраны;

• проектирование и монтаж современных систем противопожарной безопасности;

• обеспечение информационной безопасности компьютерных систем и многое другое.

За более, чем 25 лет работы на украинском рынке специалисты компании решили тысячи проблем в сфере безопасности на множестве объектов, помогли огромному количеству частных лиц, о чём можно детальнее узнать на https://bezpeka-ltd.com/ru/.

Использование надёжных охранных систем и технических средств защиты, круглосуточное оказание услуг и индивидуальный подход к каждой задаче – всё это делает работу компании по-настоящему эффективной. Вот почему сотрудничество с охранным агентством "Безпека ЛТД" – это возможность минимизировать риски, исключить постороннее вторжение в личную жизнь или работу своего предприятия.

По сигналу "тревожной кнопки" или при срабатывании датчиков обнаружения опасности группа быстрого реагирования незамедлительно выезжает на объект и решает ситуацию, при необходимости подключая экстренные службы.

Доступная стоимость услуг и полное выполнение обязательств – всё это делает сотрудничество максимально выгодным!

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