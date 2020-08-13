Без очередей и стрессов: как быстро и качественно пройти медосмотр в школу или детский сад

Несмотря на карантин, дети перед началом учебного года в школе или детском саду все равно должны пройти обязательный медицинский осмотр.

Очень важно регулярно следить за своим здоровьем и здоровьем детей. Однако часто общая подготовка к учебному году в том числе и прохождения медосмотра становятся для родителей и учеников настоящим стрессом и кучей потерянного времени.

В частной клинике "Пульс" предлагают широкий спектр медицинских услуг для детей и взрослых

"Дочь идет в 3 класс. В соответствии должны пройти полный медосмотр. Нам это настоящие пытки, - жалуется киевлянка Светлана. - С ребенком должна несколько дней в жару ездить по городу из отделения в отделение. Ждать длинные очереди и ссориться с пенсионерками, которые "занимали за тем мужчиной ". Пугает и то, что в период, когда ученики массово проходят осмотры, врачи небрежно их проводят, чтобы принять больше людей. В прошлом году часть медиков просто записали "Здоровая"даже не осмотрев дочь. Сдать все анализы мы не успели, я переживала, но в заключении получила их результаты. Как так можно? Получается, ребенок совершенно не обследована, а несколько дней потеряны. Доказать, что-то просто невозможно. Тебя не слышат. В этом году решила, что таких ошибок не допущу. Сейчас эпидемия и я хочу быть уверена в здоровье дочери, потому комиссию пройдем в частной клинике "Пульс". Так уже давно делает моя подруга. Всегда остается довольна".

Именно услуги частной клиники могут быть идеальным вариантом для людей, которые хотят получить тщательный осмотр профессиональных врачей при этом сохранить свое время и избежать очередей или массовых скоплений людей. В клинике "Пульс" предлагают широкий спектр медицинских услуг для детей и взрослых. При этом применяют современное оборудование из Европы и Америки, которое обеспечивает точное диагностирование и качественное лечение. Работают в "Пульс" исключительно опытные врачи, которые постоянно продолжают совершенствовать свои знания и умения. Они знают свою работу и несут за нее ответственность.

Приятным открытием для родителей будут специально разработанные пакеты для обследования в школу или детский сад. Это поможет пройти полное обследование быстро, а главное качественно.

Врач педиатр определит оптимальную для вашего ребенка группу физкультуры, сделает пробу Руфье и оценит работоспособность сердца при физической нагрузке. Кроме того, предоставит справку о профилактических прививках. Пошагово укажет, каких врачей нужно пройти, и какие анализы сдать. При этом ребенка будут осматривать в соответствии с индивидуальными особенностями, а не стандартно прописанных инструкций врачей. Все эти услуги включены в одну стоимость.

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Лицензия № 2362 выдана Министерством здравоохранения Украины от 29.11.2019