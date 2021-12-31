Бетонные полы – № 1 на производственных объектах

Для устройства полов в современной промышленной сфере используются разные строительные материалы, но ни один из них не способен конкурировать с бетоном. Он выделяется надежностью, длительными сроками службы и устойчивостью к высоким нагрузкам. Эти и другие важные преимущества делают бетонные полы оптимальными для использования в промышленных цехах.

Промышленные бетонные полы от ООО "СК "Фортис Груп"

Устройство бетонных полов в больших промышленных масштабах стоит доверять экспертам, строго соблюдающим технологию и использующим лучшие материалы на рынке. Только в таком случае промышленный бетонный пол прослужит максимально долго и не потребует ремонта. Заказать устройство полов из бетона стоит в ООО "СК "Фортис груп" – компании с безупречной репутацией на рынке.

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возможность реализовать проекты любой сложности;

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Почему именно бетонный пол?

Для эксплуатации в промышленности, на фабриках и заводах разного назначения, используются бетонные полы. Они выделяются рядом преимуществ:

высокая устойчивость к интенсивным нагрузкам;

повышенная прочность;

стойкость к химическим реагентам;

простота в эксплуатации;

длительные сроки службы.

Значительно повысить характеристики бетонных полов и увеличить их ресурс удается благодаря топпингу – специальному упрочнителю, который сегодня является незаменимым при устройстве промышленных полов. Его применение позволяет:

повысить сопротивление полов к механическим повреждениям;

снизить износ бетонной поверхности на 0,02 мм/год;

увеличить параметры прочности на сжатие;

защитить полы от образования трещин и других дефектов;

уменьшить до минимума пылеобразование;

защитить поверхность от просачивания топлива, масел и химических компонентов;

придать полу эстетичный вид.

Использование топпинга в устройстве полов дает возможность создать покрытия, готовые практически к любым нагрузкам и условиям. Такие бетонные полы можно использовать на разных объектах: от производственного цеха до СТО или морозильных камер.

Благодаря топпингу удается примерно в 5 раз продлить сроки эксплуатации покрытий и, в сочетании с заземлением, придать им антистатические свойства.

На каких объектах используются промышленные бетонные полы?

Сферы применения бетонных полов с топпингом не ограничивается одной отраслью. Сегодня они активно используются на разных предприятиях:

в промышленных и складских помещениях;

в ангарах, зернохранилищах и логистических комплексах;

на автомойках, СТО, гаражах, парковках;

в магазинах и торгово-развлекательных центрах;

в самолетных ангарах и грузовых терминалах;

на животноводческих и птицефермах;

в сельскохозяйственных комплексах.

Современные цементобетонные смеси позволяют выполнять устройство монолитных полов высокой прочности, способных служить десятилетиями.