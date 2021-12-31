Бетонные полы – № 1 на производственных объектах

Для устройства полов в современной промышленной сфере используются разные строительные материалы, но ни один из них не способен конкурировать с бетоном. Он выделяется надежностью, длительными сроками службы и устойчивостью к высоким нагрузкам. Эти и другие важные преимущества делают бетонные полы оптимальными для использования в промышленных цехах.
Промышленные бетонные полы от ООО "СК "Фортис Груп"
Устройство бетонных полов в больших промышленных масштабах стоит доверять экспертам, строго соблюдающим технологию и использующим лучшие материалы на рынке. Только в таком случае промышленный бетонный пол прослужит максимально долго и не потребует ремонта. Заказать устройство полов из бетона стоит в ООО "СК "Фортис груп" – компании с безупречной репутацией на рынке.
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Почему именно бетонный пол?
Для эксплуатации в промышленности, на фабриках и заводах разного назначения, используются бетонные полы. Они выделяются рядом преимуществ:
высокая устойчивость к интенсивным нагрузкам;
повышенная прочность;
стойкость к химическим реагентам;
простота в эксплуатации;
длительные сроки службы.
Значительно повысить характеристики бетонных полов и увеличить их ресурс удается благодаря топпингу – специальному упрочнителю, который сегодня является незаменимым при устройстве промышленных полов. Его применение позволяет:
повысить сопротивление полов к механическим повреждениям;
снизить износ бетонной поверхности на 0,02 мм/год;
увеличить параметры прочности на сжатие;
защитить полы от образования трещин и других дефектов;
уменьшить до минимума пылеобразование;
защитить поверхность от просачивания топлива, масел и химических компонентов;
придать полу эстетичный вид.
Использование топпинга в устройстве полов дает возможность создать покрытия, готовые практически к любым нагрузкам и условиям. Такие бетонные полы можно использовать на разных объектах: от производственного цеха до СТО или морозильных камер.
Благодаря топпингу удается примерно в 5 раз продлить сроки эксплуатации покрытий и, в сочетании с заземлением, придать им антистатические свойства.
На каких объектах используются промышленные бетонные полы?
Сферы применения бетонных полов с топпингом не ограничивается одной отраслью. Сегодня они активно используются на разных предприятиях:
в промышленных и складских помещениях;
в ангарах, зернохранилищах и логистических комплексах;
на автомойках, СТО, гаражах, парковках;
в магазинах и торгово-развлекательных центрах;
в самолетных ангарах и грузовых терминалах;
на животноводческих и птицефермах;
в сельскохозяйственных комплексах.
Современные цементобетонные смеси позволяют выполнять устройство монолитных полов высокой прочности, способных служить десятилетиями.
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